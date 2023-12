Amici, la Rai scatena il caos con l'ospitata di Rose Villain. Tutti infuriati

Sanremo 2024 promette di essere pieno di sorprese e controversie. L'ultima bomba che ha scosso il mondo della musica italiana riguarda la partecipazione della cantante Rose Villain che, dopo essere stata annunciata come concorrente per Sanremo, è apparsa in un episodio di Amici su Mediaset, suscitando un'ondata di polemiche e dubbi.

Rose Villain causa scompiglio con la sua apparizione ad Amici

Come molti di voi sapranno, le regole del Festival di Sanremo vietano ai cantanti in gara di esibirsi in programmi non Rai. Ecco perché l'apparizione di Rose Villain su Mediaset ha generato tante polemiche. Il magazine MowMag ha sollevato dubbi sulla sua partecipazione a Sanremo, citando il caso di Mahmood, vincitore di Sanremo nel 2019 e nel 2022, che ha rinunciato a un'apparizione in Che Tempo Che Fa proprio per queste regole.

Tuttavia, sembra che la questione sia stata risolta. Secondo Adnkronos, l'esibizione di Rose Villain ad Amici sarebbe stata registrata prima dell'annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2024. Così facendo, non avrebbe violato alcuna regola, aliviando i fan della cantante che temevano la sua esclusione.

I concorrenti di Sanremo 2024

Nonostante le polemiche, Sanremo 2024 si preannuncia comunque un evento pieno di sorprese. Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo, ha svelato 27 dei 30 cantanti in gara durante il Tg delle 13:30 di domenica 3 dicembre. Tra i nomi in lista troviamo Michele Bravi, Arisa ed Ermal Meta. I restanti 3 verranno selezionati da Sanremo Giovani, con la serata finale prevista per il 19 dicembre su Rai 1.

Non tutti, però, sono stati selezionati per Sanremo 2024. Tra i nomi esclusi troviamo Al Bano, Malika Ayane, Patty Pravo e Marcella Bella. Anche due ex partecipanti di Amici, Luigi Strangis e Alex Wyse, non sono stati inclusi nel cast, a sorpresa di molti.

Rose Villain e il futuro di Sanremo

Nonostante le polemiche, Rose Villain ha dimostrato di essere una vera e propria forza della natura. La sua presenza a Mediaset, sebbene controversa, non ha violato le regole di Sanremo e ha dimostrato che la musica dovrebbe unire e divertire.

E come diceva Oscar Wilde, "La musica è l'arte più vicina alle lacrime e ai ricordi", un pensiero che risuona particolarmente nel caso di Rose Villain e della sua partecipazione ad Amici.

Ora, con la questione risolta, possiamo concentrarci sui talenti che si presenteranno a Sanremo 2024. Tra questi, non vediamo l'ora di vedere Michele Bravi, Arisa ed Ermal Meta sul palco. Non perdete il prossimo Sanremo, sarà un evento da non perdere!