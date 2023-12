Belen lancia una frecciatina a Mara Venier: "Non ci provare con il mio uomo" - La reazione della "zia" è imperdibile (video)

Una serata tra amiche prima dell'atteso colloquio. Belen Rodriguez e Mara Venier, due volti familiari del panorama televisivo italiano, stanno per svelare alcuni dei segreti più nascosti della vita dell'affascinante showgirl in una lunga intervista. Prima di questo evento, Mara ha deciso di organizzare una cena a casa sua, a Roma, alla quale hanno partecipato anche Belen e il suo partner.

Un momento di convivialità tra Belen Rodriguez e Mara Venier

La serata è stata resa pubblica grazie alle storie Instagram di Belen, che ha condiviso un momento divertente in cui Mara mostra qualcosa sul suo smartphone a Elio, il fidanzato di Belen. Questa situazione ha provocato una reazione scherzosa da parte di Elio, che ha avvisato Mara di non fare la corte al suo uomo. Mara, tuttavia, ha risposto con ironia, sostenendo di essere solo la zia di Belen. È stato un momento di leggerezza che ha evidenziato l'amicizia e la complicità tra le due donne.

L'anticipazione dell'intervista a Belen Rodriguez

Anche Mara Venier ha voluto condividere un pezzo della serata, postando una foto in cui abbraccia Belen. Un gesto affettuoso che mostra la loro stretta amicizia. Mara ha scritto nella didascalia "A domani belli!", invitando tutti a guardare l'intervista di Belen su Rai1 alle 14.

In attesa di questa intervista molto attesa, che promette di rivelare i dettagli nascosti della vita di Belen Rodriguez, non possiamo fare altro che aspettare. Saranno confermati i rumor che circolano da mesi? Ci saranno rivelazioni shock? Non possiamo fare altro che aspettare per scoprirlo!

L'amicizia tra Belen Rodriguez e Mara Venier

Nell'attesa dell'intervista di Belen Rodriguez a Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha ospitato la showgirl e il suo compagno a cena nella sua casa romana. Questo momento di convivialità è stato condiviso da Belen sulle sue storie Instagram, rivelando un simpatico scambio tra Mara e il fidanzato di Belen. È bello vedere come l'amicizia tra le due donne vada oltre i confini professionali e si trasformi in momenti di condivisione e allegria. Non vediamo l'ora di vedere l'intervista e scoprire cosa Belen ha da raccontare. E voi, cosa ne pensate di questa amicizia?

Seneca affermava che "La gelosia è un cancro che corrode la mente e avvelena il cuore", e sembra che anche la gelosia possa fare capolino tra le amiche più care. Un piccolo siparietto ha mostrato un'ombra di gelosia da parte di Belen nei confronti della conduttrice. Un momento divertente che ha reso ancora più umane e vicine queste due donne, pronte a svelare i segreti e le emozioni di una vita vissuta sotto i riflettori. Non resta che attendere l'intervista e scoprire cosa ci riserveranno queste due grandi protagoniste della televisione italiana.