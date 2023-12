Vira Carbone scandalizza in diretta a "Buongiorno Benessere": le sue parole imbarazzanti (video)

Ecco cosa è successo a Buongiorno Benessere: tutti stanno ancora parlando della gaffe di Vira Carbone durante la puntata di oggi!

Ogni sabato mattina, come sempre, Buongiorno Benessere tiene compagnia ai telespettatori. Questo spin-off di Unomattina è un appuntamento fisso per chi si interessa di salute e benessere. Oggi, sabato 2 dicembre, si è parlato di un argomento molto delicato: l'appendicite. Ma la discussione non è andata come previsto...

L'argomento dell'appendicite e la gaffe di Vira Carbone

Durante la puntata, il Professor Francesco Franceschi ha illustrato l'importanza del riconoscimento dei sintomi dell'appendicite e di come comportarsi in attesa del parere medico. Tuttavia, la conduttrice, Vira Carbone, ha colpito tutti con una gaffe inaspettata.

Dopo l'accurata spiegazione del Professore Franceschi sui sintomi e i possibili rimedi casalinghi per l'appendicite, la conduttrice ha deciso di concludere l'intervista in un modo molto... originale. Ha preso un clistere dal tavolo davanti a sé, lo ha mostrato alla telecamera e ha esclamato: “Ecco quindi pompe, pompi*i e pompette non servono”.

Vira Carbone si è resa immediatamente conto del suo errore e ha cercato di trattenere le risate mentre annunciava l'ospite successivo, il Dottor Malvezzi, che avrebbe parlato delle cause del russamento.

Non è la prima volta per Vira Carbone

Sfortunatamente per Vira Carbone, questo non è il primo incidente di questo tipo. Circa un mese fa, durante la puntata del 28 ottobre, un altro episodio imbarazzante ha coinvolto la conduttrice. Durante un esperimento condotto da un ospite, la bottiglia contenente l'esperimento è esplosa, bagnando tutti. L'esilarante risposta di Vira Carbone è stata: “Io sono completamente bagnata”.

Vira Carbone sta diventando famosa per queste gaffe a Buongiorno Benessere. Non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate!

Chissà, forse la prossima volta Vira Carbone penserà due volte prima di parlare. Dopotutto, come disse una volta Roberto Benigni, "Le gaffe si fanno quando si parla senza pensare". E sembra che Vira Carbone lo abbia fatto alla grande durante l'ultima puntata di Buongiorno Benessere.

Ma ora, lascio a voi la parola: quali sono le gaffe più divertenti che avete mai visto in televisione?