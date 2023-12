Silvia trionfa a Don't Forget The Lyrics: una campionessa senza precedenti

Si è conclusa un'altra stagione di Don't Forget The Lyrics e non potrebbe essere finita in modo migliore! La campionessa Silvia ha veramente dato spettacolo nell'ultima puntata, andata in onda il primo dicembre. Ma aspettate un attimo, non dovete disperare, potrete sempre godervi le repliche su Nove a partire da lunedì.

La finale di Don't Forget The Lyrics

La conclusione di questa edizione di Don't Forget The Lyrics ci ha regalato momenti davvero emozionanti, grazie alla straordinaria campionessa Silvia. Per quasi due mesi, Silvia è rimasta imbattuta, mostrando un talento strabiliante. Non si tratta solo del numero di puntate vinte, ma della sua stupefacente capacità di indovinare quasi ogni sera ben 100 parole nel gioco del duello. Questo è un risultato che è stato raramente raggiunto nel programma.

La straordinaria Silvia

In Don't Forget The Lyrics, abbiamo visto passare molti campioni talentuosi, ma nessuno come Silvia. Ascoltare Silvia cantare quelle 100 parole ogni sera, potrebbe far pensare che qualcuno le stia dando dei suggerimenti, come se avesse un auricolare nascosto nell'orecchio! Ma Silvia è un vero fenomeno, non solo per il suo talento, ma anche per la sua modestia e umiltà. È sempre rimasta elegante e discreta, anche se a volte ci regala qualche acuto di troppo. Ma, date le emozioni che ci ha regalato, possiamo certamente perdonarle!

Il successo di Don't Forget The Lyrics

Il programma, condotto con grande maestria da Gabriele Corsi, ha riscosso un grande successo tra il pubblico, anche grazie alla bravura di Silvia che ieri ha sconfitto Maria in una sfida inedita. Silvia dominava da quasi due mesi e in questa edizione, la sua unica avversaria poteva essere solo Maria, la giovane palermitana che all'inizio della stagione aveva stabilito un altro record: quasi 40mila euro vinti e circa 15 presenze. Ma Silvia ha superato anche questo traguardo, vincendo il doppio, quasi 80mila euro, e conquistando ben 37 titoli da campionessa. Silvia ha partecipato a quasi 40 puntate e nel 2024 potrà tornare per cercare di riconquistare il microfono argento e, chissà, forse anche un altro d'oro.

Il futuro di Silvia e Don't Forget The Lyrics

Ma non preoccupatevi, nel frattempo potremo rivedere Silvia come ospite speciale in una puntata in prima serata di Don't Forget The Lyrics dedicata ai VIP. E poi, nel 2024, il programma tornerà con nuove canzoni e forse con qualcuno che riuscirà finalmente a battere Silvia. Ma siamo certi che la campionessa di Don't Forget The Lyrics sarà ancora Silvia, che ha ringraziato tutti i suoi sostenitori sui social. "È stata un'avventura davvero incredibile per me e sono ancora sconvolta", ha detto Silvia. Forse quando si è iscritta al programma non si aspettava di ricevere così tanto amore e affetto, complimenti e anche un bel gruzzoletto per il suo bimbo.

Non vediamo l'ora di rivederti in azione nel 2024 su Nove, Silvia!