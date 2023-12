Vittorio Sgarbi furioso contro Fedez: "Impara il rispetto per Morgan"

Nell'ultimo episodio di X-Factor, l'artista noto come Fedez ha risposto alle affermazioni di Morgan, l'ex giudice del talent show. Morgan aveva precedentemente affermato che Fedez avrebbe favorito il cantante degli Stunt Pilots, un'accusa che Fedez ha smentito categoricamente, provocando una risposta piuttosto colorita da parte di Vittorio Sgarbi, critico d'arte e sottosegretario alla Cultura.

Fedez risponde alle accuse di Morgan

Fedez ha colto l'occasione per rispondere alle affermazioni di Morgan durante la trasmissione in diretta di X-Factor il 30 novembre. L'ex giudice del talent show aveva espresso preoccupazioni su un presunto favoritismo nei confronti del cantante degli Stunt Pilots. Nonostante le affermazioni che Lorenzo, il cantante degli Stunt Pilots, avesse collaborato alla realizzazione di un album del rapper, Fedez ha insistito sul fatto che i due non si sono mai incontrati.

La risposta di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi, noto critico d'arte e sottosegretario alla Cultura, non ha tardato a rispondere alle parole di Fedez. Le sue parole, pronunciate durante una visita a Forlì, sono state piuttosto dirette: "Leccare i piedi è una forma di perversione sessuale non priva di una sua dignità, quindi nessuno può discutere le perversioni sessuali di questo o di quello". Questa affermazione sembra essere stata una risposta diretta a quanto dichiarato da Fedez a X-Factor.

Sgarbi ha continuato, affermando di aver ammirato Morgan per il suo talento e dicendo che non avrebbe mai offerto il suo piede a Fedez. Ha poi rivelato di conoscere poco di Fedez, a parte i suoi tatuaggi e il fatto che sia il compagno di Chiara Ferragni. Ha esortato Fedez a rispettare le persone che sono sole e che hanno vissuto esperienze difficili, come Morgan, il cui padre si è suicidato.

L'intera discussione ha sollevato domande sul rispetto reciproco nel mondo dello spettacolo. Questo scambio di parole tra Fedez, Morgan e Sgarbi è un esempio di come le opinioni possano divergere e di come possano essere espressi sentimenti forti. In ogni caso, è importante ricordare che ogni persona ha diritto alla propria opinione e che il rispetto reciproco dovrebbe sempre essere al centro di ogni discussione.