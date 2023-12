Gianrico Carofiglio fa una rivelazione scioccante su Andrea Delmastro: "È gravissimo quello che ha fatto, ecco perché"

Il mondo della politica italiana è ancora una volta scosso da un caso che ha fatto molto discutere: stiamo parlando del caso Delmastro, che vede coinvolto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Le accuse rivolte a Delmastro, per la presunta divulgazione di documenti segreti, hanno acceso un dibattito acceso che non sembra destinato a placarsi.

Le polemiche sul caso Delmastro rimangono vive

Le controversie relative al caso Delmastro continuano a dominare il dibattito pubblico. Andrea Delmastro, attuale sottosegretario alla Giustizia del Governo Meloni, è stato accusato di aver rivelato documenti riservati riguardanti il caso Cospito ad un esponente del suo stesso partito. Nonostante sia stato rinviato a giudizio e la data della prima udienza, fissata per il 12 Marzo, Delmastro ha rifiutato di dimettersi, dichiarando di essere orgoglioso delle sue azioni. Le forze di opposizione, tuttavia, hanno richiesto l'inserimento nella calendario di una mozione di sfiducia nei suoi confronti.

Gianrico Carofiglio tra i critici di Delmastro

Gianrico Carofiglio, ex magistrato, non ha risparmiato critiche all'operato di Andrea Delmastro. Durante una conversazione con Otto e Mezzo, Carofiglio ha usato un esempio molto evocativo per illustrare la gravità della situazione: se un magistrato riceve un rapporto riservato dalla polizia penitenziaria e decide di condividerlo con un amico o un coinquilino, e queste informazioni riservate vengono poi rese pubbliche, Carofiglio si domanda se il comportamento del magistrato sarebbe considerato penalmente irrilevante. Secondo l'ex magistrato, il comportamento di Delmastro si sovrappone a questo esempio.

TuttoNotizie: un impegno per l'informazione libera

