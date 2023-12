Ascolti TV, sorpresa su Un professore 2 e crollo inaspettato su Zelig. E la veggente conquista ancora tutti

La serata del 30 novembre 2023 ha visto il pubblico italiano incollato alla televisione, con "Un professore 2" che trionfa sugli altri programmi, "Zelig" che vive una serata no e "Inside" che continua a stupire con i suoi contenuti. Ecco un dettaglio dei dati auditel che ci svelano i gusti televisivi degli italiani.

Un professore 2 trionfa sugli ascolti

La seconda puntata di Un professore 2, la fiction di Rai 1, ha conquistato il pubblico con una media di oltre 3,6 milioni di spettatori. Il successo del secondo episodio, ancora inedito in televisione, ha segnato un aumento di ascolti rispetto alla puntata precedente, dimostrando la crescente popolarità della serie.

Una serata no per Zelig

Non tutto può andare sempre per il verso giusto, come dimostra la performance di Zelig su Canale 5. Il programma condotto da Bisio e Incontrada ha perso ascolti rispetto alla settimana precedente, raggiungendo solo il 14% di share. Sicuramente una serata deludente per il popolare show comico.

Inside e la veggente colpiscono ancora

Ma una menzione particolare va a Inside su Italia 1. La puntata dedicata a Gisella la veggente ha ottenuto ottimi risultati, con una media di 1,2 milioni di telespettatori e uno share dell'8,83%. Sembrerebbe che la veggente abbia colpito ancora una volta!

Il dettaglio dei numeri della serata televisiva

Ecco i risultati più dettagliati della serata del 30 novembre 2023:

- Un professore 2 su Rai 1 ha registrato una media di 3.570.000 telespettatori, con uno share del 19,7%.

- Zelig su Canale 5 ha ottenuto 2.297.000 telespettatori, con uno share del 14,94%.

- Inside su Italia 1 è stato visto da 1.286.000 telespettatori, con uno share dell'8,83%.

- Amore criminale - Storie di femminicidio su Rai 3 ha registrato 989.000 telespettatori, con uno share del 5,15%.

- Dritto e rovescio su Rete 4 ha ottenuto 803.000 telespettatori, con uno share del 5,42%.

- PiazzaPulita su La7 ha registrato 755.000 telespettatori, con uno share del 5,30%.

- Una squadra su Rai 2 ha ottenuto 402.000 telespettatori, con uno share del 2,06%.

- Il match Servette - Roma per la UEFA Europa League su Tv8 ha registrato 666.000 telespettatori, con uno share del 3,22%.

- Il film Un principe per Natale su Nove ha ottenuto 591.000 telespettatori, con uno share del 3,06%.

Il fascino irresistibile dei film natalizi

Da notare l'attrazione irresistibile che i film natalizi esercitano sul pubblico. Un principe per Natale su Nove ha ottenuto un buon risultato, superando Rai 2 senza difficoltà. Chissà se Rai 2 prenderà spunto da questa tendenza e proporrà anche lei delle pellicole natalizie.

Sembra che la televisione continui a essere un punto di riferimento per gli italiani, con programmi come "Un professore 2" che conquistano il pubblico e altri come "Zelig" che stentano a mantenere lo stesso livello di interesse. Ma una cosa è certa: la televisione, con le sue molteplici offerte, continua a essere una finestra sul mondo che appassiona e coinvolge milioni di persone. E voi, cosa avete scelto di guardare quella sera?