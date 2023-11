Ilary Blasi umiliata da Fabrizio Corona: il video con il vibratore che la lascia senza parole

Il mondo dello spettacolo italiano è in subbuglio a causa di un nuovo caso di gossip che vede coinvolti la conduttrice televisiva Ilary Blasi e l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Il centro della questione è il docufilm "Unica", in cui Blasi racconta l'infedeltà del marito Francesco Totti. Corona, tuttavia, sostiene che ci siano delle omissioni significative nel racconto della conduttrice.

Corona contro Ilary Blasi

Ilary Blasi, nel suo docufilm "Unica", ha rivelato che la crisi matrimoniale con Totti è iniziata a novembre 2021, a seguito della scoperta di una chat tra lei e la sua amica parrucchiera Alessia Solidani. Secondo il racconto di Ilary, le due donne erano andate a Milano e avevano incontrato un ragazzo in casa sua. La Blasi afferma che si è trattato solo di un "semplice caffè", una breve conversazione di 40 minuti. Tuttavia, Fabrizio Corona sostiene che ci sia più di quanto raccontato.

Corona insinua che Ilary avrebbe incontrato più volte questo giovane, che sarebbe Cristiano Iovino. Corona parla di un vero e proprio tradimento, anche se queste accuse necessitano di essere prese con cautela e verificate. Ilary Blasi, al momento, non ha risposto alle accuse.

Le nuove accuse di Corona

Fabrizio Corona sembra deciso a mantenere alta l'attenzione su questa vicenda, continuando a rilasciare presunte rivelazioni su Ilary e a pubblicare video ironici. In uno di questi, pubblicato il 29 novembre, Corona mostra un vibratore e si avvicina a una moka esclamando: "Ca**o solo un caffè? Ma dai".

Su Dillinger News, Corona ha rilasciato un'altra potenziale bomba: secondo lui, Ilary avrebbe avuto una relazione con un personal trainer, definito come "viaggiatore senza fissa dimora", che sarebbe stato introdotto a Ilary dalla sua amica Alessia.

Il successo di "Unica"

Nonostante le continue insinuazioni di Corona, il docufilm di Ilary Blasi sta riscontrando un grande successo. Su Netflix, "Unica" si è classificato al secondo posto nella Top10 in Italia e al sesto posto tra i "film non in lingua inglese" a livello internazionale. Pare che il pubblico sia molto interessato alla storia di Ilary Blasi, nonostante le polemiche.

Il futuro della vicenda

Resta da vedere come si svilupperà questa vicenda e come reagirà Ilary alle accuse di Fabrizio Corona. È importante ricordare che queste sono solo accuse e che è necessario verificare le fonti prima di dar credito a tutto ciò che viene detto.

Per quanto riguarda Fabrizio Corona, sembra che non abbia intenzione di smettere di lanciare accuse e insinuazioni sul presunto tradimento di Ilary Blasi. Ma, come diceva San'Agostino, "La verità è come un leone; non hai bisogno di difenderla. Lasciala semplicemente libera e si difenderà da sola". Forse è il momento di lasciare che la verità, se esiste, emerga da sola.

Le domande che restano

Qual è il vero motivo dietro le continue accuse di Fabrizio Corona? E dove si trova il confine tra la curiosità del pubblico e il rispetto per la privacy delle persone famose? Queste sono solo alcune delle domande che restano senza risposta in questa intricata vicenda di gossip.