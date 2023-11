Alessandra Mussolini sconvolta: "Morto il padre di suo marito, era un padre affettuoso"

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di un grande uomo. Abdoul Majid Tamiz, il compagno di lunga data di Maria Scicolone e figura paterna per le sue figlie, Alessandra ed Elisabetta Mussolini, ci ha tristemente lasciato.

Tamiz, stimato cardiochirurgo iraniano, aveva 82 anni e la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite delle figlie di Maria Scicolone. L'incontro tra Tamiz e Scicolone risale agli anni '70, in ospedale, e da quel momento non si sono più separati.

Le parole di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini, molto commossa, ha voluto rendere omaggio all'uomo che ha svolto il ruolo di padre nella sua vita: "È stato un marito esemplare e un padre affettuoso che ha amato e rispettato mia madre oltre ogni limite. Per me e per mia sorella Elisabetta, è stato un padre affettuoso e sempre presente". Alessandra e Elisabetta Mussolini hanno voluto esprimere la loro gratitudine al personale medico e paramedico della clinica Quisisana e al reparto di terapia intensiva del Policlinico Casilino per il loro professionismo e la grande umanità dimostrata durante questo difficile periodo.

Una vita lontana dai riflettori

Negli ultimi anni, Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, aveva deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, anche a causa dell'età avanzata. La sua storia d'amore con Abdoul Majid Tamiz è stata un esempio di amore e dedizione che ha lasciato un segno indelebile nella vita di Alessandra ed Elisabetta.

La notizia della morte di Tamiz ha scosso il mondo dei vip, che si stringono intorno alle due figlie di Maria Scicolone in questo momento di grande dolore. Le testimonianze di affetto e cordoglio si moltiplicano sui social, con molti personaggi noti che ricordano l'uomo per la sua gentilezza e generosità.

L'importanza della verifica delle informazioni

Come sempre, è importante ricordare che queste informazioni potrebbero essere soggette a conferma e che è sempre bene verificare le fonti ufficiali per avere notizie certe.

In queste tristi circostanze, ci uniamo al cordoglio per la perdita di Abdoul Majid Tamiz, un uomo che ha saputo amare e rispettare profondamente Maria Scicolone, diventando una figura paterna insostituibile per Alessandra ed Elisabetta Mussolini. La sua presenza sarà profondamente mancata e la sua memoria rimarrà viva nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Il ricordo di una figura paterna

Il filosofo e scrittore francese Victor Hugo diceva: "La morte è solo un passaggio, non la fine". Queste parole risuonano ancora più profonde quando si affronta la perdita di una persona cara. Il dottor Abdoul Majid Tamiz, con la sua gentilezza, dedizione e amore incondizionato, ci ha ricordato l'importanza di apprezzare e onorare coloro che ci sono vicini. La vita è preziosa e può portarci via le persone più care in un attimo. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Mussolini.