Sonia Bruganelli parla finalmente di Cesara Buonamici: "Ecco cosa penso di lei". E il commento su Antonino Spinalbese sorprenderà tutti

Sonia Bruganelli: Intervista esclusiva a Turchesando

Sonia Bruganelli, la nota opinionista, ha recentemente concesso un'intervista esclusiva a Turchesando. Ha esplicitato i suoi pensieri sull'attuale edizione del Grande Fratello Vip e ha parlato del suo rapporto con Cesara Buonamici, l'opinionista scelta da Piersilvio Berlusconi dopo la sua partenza.

Durante il suo dialogo con Turchese Baracchi, Sonia ha affermato: "Non so se Cesara sia un pesce fuor d'acqua, ma sembra come se fosse stata messa in ostaggio. Non vede l'ora che finisca la trasmissione." Queste parole hanno suscitato molte discussioni tra i fan del programma, alimentando le speculazioni su possibili tensioni dietro le quinte.

Il presunto flirt con Antonino Spinalbese

Non è tutto, Sonia ha anche gettato luce sul suo rapporto con Antonino Spinalbese, con cui è stata fotografata più volte negli ultimi mesi. I rumors insistenti su un possibile flirt tra i due hanno stimolato la curiosità dei social, ma Sonia ha voluto mettere le cose in chiaro.

Lei ritiene Antonino un caro amico con cui lavora. Quando si trova a Milano, è sempre felice di incontrarlo insieme alla piccola Luna. Sonia ha anche svelato che Antonino è uno dei pochi uomini con cui non riesce mai a pagare, perché lui le offre sempre un caffè o una cena. Tuttavia, ha preferito non fare commenti sulle voci di un possibile flirt, affermando: "Chi lo sa, ad oggi è un amico, poi chi vivrà vedrà".

L'ottava edizione del Grande Fratello Vip: cosa aspettarsi?

L'ottava edizione del Grande Fratello Vip sembra essere piena di colpi di scena e di gossip. Continueremo a seguire il programma per scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane. E nel frattempo, vi terremo aggiornati su tutte le ultime news dal mondo dello spettacolo.

