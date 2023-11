Michelle Hunziker commuove tutti con un dolcissimo video insieme a Cesare: "Volevamo una canzone del nonno". Che emozione!

Cosa succede quando una diva televisiva diventa nonna? Ecco la storia di Michelle Hunziker, che sta vivendo un nuovo, emozionante capitolo della sua vita.

Michelle Hunziker, la nonna a tempo pieno

Michelle Hunziker è in una fase della sua vita ricca di gioie e soddisfazioni. È diventata nonna e sta godendo ogni singolo istante con il suo nipotino Cesare Augusto. La piccola creatura è il figlio di sua figlia Aurora e del compagno Goffredo Cerza, entrambi influenzati in questo periodo. Ma per Michelle, prendersi cura del piccolo Cesare è una festa, un'occasione per riempire le giornate di dolcezza e affetto.

I teneri momenti condivisi su Instagram

Michelle ha svelato su Instagram due momenti molto speciali con Cesare. In uno dei video, il piccolo sta in piedi accanto al divano, sorretto da Michelle mentre nel sottofondo suona una canzone. Michelle chiede all'assistente vocale di riprodurre "Per me per sempre" di Eros Ramazzotti, ma viene invece riprodotta "Fuoco nel fuoco". Nonostante il piccolo imprevisto, Michelle commenta con un sorriso: "Volevamo mettere un pezzo del nonno ma Alexa non capisce mai. Vabbè, va bene anche 'Fuoco nel fuoco'". Un momento che sottolinea ancora una volta quanto sia forte il legame tra Michelle e Eros, nonostante il divorzio e le vicissitudini personali.

Nel secondo video, Michelle mostra le gambine di Cesare mentre il piccolo si diverte a muoversi. La nonna non può fare a meno di ridere e ammirare ogni movimento del nipotino, confessando che vorrebbe "sganasciarsi dalle risate tutto il tempo".

Un gran cuore e un ruolo speciale

È davvero bello vedere quanto Michelle sia coinvolta nella vita del suo nipotino e quanto amore e affetto ci sia in casa Hunziker. Siamo certi che Cesare Augusto godrà di tanto amore e attenzioni da parte della nonna e di tutta la famiglia. Attendiamo con trepidazione altri momenti teneri con il piccolo Cesare!

Come ha detto Papa Francesco, "La famiglia è un'istituzione sacra, è il luogo in cui si impara ad amare, a condividere, a perdonare". Ed è proprio in questa direzione che si muove Michelle Hunziker, che si sta prendendo cura del suo adorato nipotino Cesare Augusto mentre sua figlia e il genero sono influenzati. Nonostante il divorzio e le vicissitudini della vita, l'amore e il legame tra Michelle e Eros Ramazzotti sembrano più forti che mai. Un gesto che dimostra ancora una volta quanto sia importante la famiglia e quanto l'amore possa superare ogni ostacolo.