Elisa Maino acquista una borsa di lusso: il prezzo incredibile e il modo in cui l'ha ottenuta ti sorprenderanno!

L'acquisto di una borsa Hermès da parte della nota creator italiana Elisa Maino ha scatenato un'ondata di curiosità tra i suoi follower. Come ha fatto a realizzare il suo desiderio di possedere una "Kelly" nera? E quanto può effettivamente costare un accessorio così esclusivo? Esploriamo insieme il mondo di Hermès e il processo per ottenere uno dei suoi ambiti prodotti.

Il processo per acquistare una borsa Hermès

Per ottenere una borsa Hermès, che sia una "Kelly" o una "Birkin", è necessario seguire un percorso d'acquisto piuttosto complicato. Il viaggio inizia in una boutique Hermès, dove il cliente deve esprimere il proprio desiderio specificando le dimensioni, le rifiniture, il colore e il tipo di pellame. Successivamente, si entra in una lista d'attesa che può durare mesi o addirittura un anno! Alcuni suggeriscono di fare ulteriori acquisti nel negozio per ottenere una sorta di "priorità" e così accedere più velocemente alla borsa tanto desiderata.

Quando finalmente arriva il momento atteso e si viene contattati per comunicare che il proprio "wish" si è avverato, la borsa richiesta sarà esattamente quella descritta? Non necessariamente. Sarà la più simile possibile alla descrizione fornita, ma potrebbero esserci dei dettagli leggermente diversi. Se però si è fortunati, potrebbe rispondere in pieno alle caratteristiche indicate. È importante fare attenzione nella scelta dei materiali e dei colori che compongono la borsa, perché se si rifiuta il "wish", sarà molto difficile rimettersi in lista d'attesa.

Quanto costa una borsa Hermès?

Veniamo ora alla domanda che tutti si stanno ponendo: quanto costa una borsa Hermès? Tra i commenti che hanno popolato il video di Elisa, il più ripetuto è stato: "Ma davvero ha pagato 40k per una borsa?". Una Kelly nuova in negozio costa in media il 10% in più rispetto allo scorso anno. Quindi, se il prezzo della borsa era di 10.000€ nel dicembre 2022, oggi costa circa 11.000€. Se invece si decide di acquistarla online, i prezzi possono variare dai 25.000€ ai 40.000€.

Aspettare una Hermès: ne vale la pena?

Ora la domanda è: vale la pena aspettare e godersi la suspense per un acquisto del genere? O questa lussuosa esperienza non vi ha convinto del tutto? La risposta spetta solo a voi. Nel frattempo, godetevi le foto che Elisa ha condiviso della sua prima bimba di Hermès.

Elisa Maino ha dimostrato che realizzare il desiderio di possedere una borsa Hermès non è impossibile, ma richiede pazienza e determinazione. La procedura d'acquisto è complessa e il prezzo molto elevato. Ma per alcuni, potrebbe essere un investimento di lusso che vale la pena fare. Altri potrebbero invece preferire di godersi l'attesa e la suspense, senza però essere convinti di una spesa così importante.

Come diceva Coco Chanel, "La bellezza è un lusso che non tutti possono permettersi". E sembra che questa citazione sia ancora valida oggi. Il desiderio di possedere una borsa Hermès, come la famosa "Kelly", è diventato un vero e proprio status symbol, un simbolo di lusso ed esclusività. Il prezzo di queste borse può arrivare anche a 40.000 euro! Ma vale davvero la pena aspettare e spendere una cifra così elevata per un oggetto di moda? Questa esperienza lussuosa può davvero soddisfare le aspettative di chi la desidera? È una scelta personale, ma una cosa è certa: il desiderio di possedere una borsa Hermès è diventato un vero e proprio fenomeno sociale, che alimenta il desiderio di lusso ed esclusività.