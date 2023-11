Eleonora Giorgi svela la dura lotta contro il tumore al pancreas: "Sto perdendo i capelli e le sopracciglia ma non rinuncio a vivere"

Eleonora Giorgi, l'amatissima attrice italiana, ha svelato di essere affetta da un terribile male, l'adenocarcinoma al pancreas. Ma non ha scelto di farlo attraverso un post sui social media. La sua scelta è stata diversa e ha stupito tutti. Scopriamo perché.

Eleonora Giorgi svela la sua diagnosi

Eleonora Giorgi, una delle attrici più amate del cinema italiano, ha recentemente parlato della sua diagnosi di adenocarcinoma al pancreas. Ha raccontato al Corriere della Sera di come la sua vita sia cambiata da quando ha scoperto di avere il tumore, un percorso fatto di chemioterapia, esami e controlli frequenti.

Perché ha scelto di parlarne in televisione?

L'attrice ha deciso di raccontare la sua storia nel salotto di Myrta Merlino piuttosto che con un post su Instagram o Facebook. Come ha affermato: "sono una donna di cinema, non dei social".

Il difficile percorso della chemioterapia

L'attrice ha iniziato il suo primo ciclo di chemioterapia all'Humanitas di Milano. Eleonora ha rivelato che si aspetta che sia molto pesante e che le terapie dovranno essere ripetute ogni 15 giorni. Tuttavia, nonostante le difficoltà che dovrà affrontare, Eleonora ha dichiarato che ha deciso di combattere con determinazione.

La scoperta del tumore

La diagnosi di adenocarcinoma al pancreas ha lasciato Eleonora incredula. Pensava di avere problemi polmonari, ma una serie di circostanze fortuite ha portato alla scoperta del tumore. Eleonora ha spiegato che, a causa di un forte raffreddore, ha fatto una mammografia, che ha poi portato a una serie di esami che hanno rivelato il carcinoma al pancreas.

L'esorcizzazione delle paure e la fiducia nella scienza

Nonostante la paura, Eleonora ha deciso di affrontare la sua diagnosi con coraggio. Ha studiato casi noti come quello di Fedez e Steve Jobs, che hanno avuto lo stesso tipo di tumore. Eleonora ha detto di aver scoperto che Jobs si è affidato a cure alternative per molto tempo, ma lei ha piena fiducia nella scienza.

Eleonora Giorgi, un esempio di coraggio

Eleonora Giorgi ha deciso di condividere la sua esperienza per essere d'esempio agli altri. Ha deciso di continuare a tornare nel salotto di Myrta Merlino quando si sentirà in forze perché vuole dare coraggio a chi sta combattendo come lei. Nonostante le difficoltà che affronterà, Eleonora ha deciso di rimanere positiva e di non lasciarsi abbattere.

La notizia della malattia di Eleonora Giorgi ha colpito tutti i suoi fan, ma l'attrice ha dimostrato di avere una forza interiore incredibile. Eleonora Giorgi, non solo un'attrice di cinema, ma una donna di coraggio e resilienza. Una donna che nonostante la diagnosi ha deciso di vivere ogni istante della sua vita con determinazione, trasmettendo un messaggio di speranza e di lotta a tutti noi.