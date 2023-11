Da cassiera a vendere le foto dei piedi: scopri quanto guadagna questa ragazza

Stai per scoprire la storia sorprendente di una cassiera che ha trovato un modo insolito per guadagnare qualche soldo in più: vendendo foto dei suoi piedi!

Jessie Tyron, una volta una semplice cassiera, ha scoperto un modo creativo per fare soldi: vendere foto dei suoi piedi! Questa storia, raccolta dal Daily Mail, parla di come Jessie ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Ma, un avvertimento: fare una scelta così radicale non garantisce il successo automatico. Per ogni persona che riesce a guadagnare da questo, ci sono molte altre che faticano a farsi notare. Non è sufficiente avere solo un'idea, ci vuole anche tanto lavoro dietro.

Il pensiero di un guadagno facile una volta raggiunta la notarietà è ciò che spinge molte persone a intraprendere percorsi simili. Anche Jessie ha seguito lo stesso percorso e rivela ora di lavorare solo 30 minuti al giorno per scattare le foto richieste dai suoi fan. "Attualmente, con queste foto guadagno molto di più. È cominciato tutto come una battuta di un mio amico", dice Jessie. "Da cassiera al supermercato guadagnavo 1.150 euro al mese", un guadagno che considerava insufficiente. Ora le sue foto costano ai suoi ammiratori "circa 3 euro". Un valore che potrebbe aumentare con la sua crescente popolarità.

Come Jessie promuove il suo lavoro

Come molte star di OnlyFans, Jessie usa i suoi social media come veicolo per indurre gli utenti a 'rispondere all'appello', ossia a richiedere un listino prezzi per scatti specifici dei suoi piedi. "Di solito, mi inviano un messaggio, poi inizia la negoziazione: mi fanno le loro richieste, io decido se accettarle o meno. Dopo il pagamento, invio le foto". Un processo semplice, facile e redditizio. "Il costo standard è di 3 euro", ma può variare a seconda delle richieste del cliente. Jessie non si preoccupa di non chiedere cifre eccessive, ma non pensa che questo "mestiere" possa durare per sempre: "Per ora mi diverto: minima spesa, massima resa. Smetterò quando vorrò e continuerò fino a quando mi sarà possibile".

E tu, caro lettore, cosa ne pensi di questa storia? Hai mai pensato di fare qualcosa di simile per guadagnare?

"Non basta l'idea, serve tutto un lavoro dietro", ci ricorda Jessie Tyron, la cassiera diventata famosa per le foto dei suoi piedi. La sua storia ci mostra che il successo non arriva solo con un cambio radicale, ma richiede impegno e dedizione. Jessie ci mostra che, per ora, si diverte e guadagna facilmente con questo nuovo "mestiere". Ma quanto durerà questa carriera e quando deciderà di smettere? Solo il tempo potrà dirlo.