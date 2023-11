Uomini e Donne, l'ex cavaliere trova l'amore: lei è 23 anni più giovane di lui!

Un nuovo capitolo inizia nella vita sentimentale di Mauro Donà, ex cavaliere di Uomini e Donne, a distanza di anni dalla fine della sua storia con Isabella Falasconi. Mauro ha recentemente rivelato di aver trovato un nuovo amore in una donna molto più giovane di lui. Scopriamo chi è la fortunata!

Era il 2014 quando Mauro Donà fece la sua comparsa nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. Proprio lì, negli studi della trasmissione, incrociò lo sguardo dell'ex dama Isabella Falasconi, con la quale condivise un percorso televisivo che culminò con la loro uscita insieme dal programma. Ma la loro storia non finì lì. Pochi mesi dopo, i due parteciparono a Temptation Island, un'esperienza che mise a dura prova la loro relazione, in particolare per l'avvicinamento di Mauro alla tentatrice Marta Krevsun. Alla fine, la coppia decise di darsi un'altra possibilità, continuando la loro storia lontano dalle telecamere. Purtroppo, nel 2017, dopo circa due anni, la loro storia giunse al capolinea.

Mauro Donà e Isabella Falasconi: vite separate

A distanza di tanti anni, sia Mauro che Isabella hanno definitivamente voltato pagina. Isabella Falasconi ha un nuovo uomo accanto a sé, Giuseppe Tranquillino, anche lui ex cavaliere di Uomini e Donne, con il quale ha deciso di convolare a nozze nel 2022. Mauro Donà, dall'altro canto, sembra aver trovato un nuovo amore.

Il nuovo amore di Mauro Donà: una ragazza molto più giovane di lui

È stato recentemente rivelato che Mauro Donà ha una nuova fidanzata, una donna di ben 23 anni più giovane di lui. La fortunata è Emily Mazzucco, che ha deciso di rendere pubblica la loro relazione sui social, condividendo un video su TikTok nel quale si trova insieme a Mauro e un testo che dice: "Quando ti rendi conto di aver preso alla lettera uno dei film che amavi di più in assoluto e ti ritrovi fidanzata con un uomo di 23 anni più grande".

Emily si è ispirata a uno dei trend più virali su TikTok, che si rifà al celebre film di Federico Moccia "Scusa ma ti chiamo amore", una storia d'amore tra due persone con una grande differenza d'età. Guardando il profilo di Emily, è possibile vedere diversi video romantici con Mauro, con il quale sembra essere insieme da circa un anno. La loro storia sarebbe nata da uno scambio di messaggi su Instagram e da allora i due non si sarebbero più separati. Stando a quanto si può vedere dai loro post, Mauro ed Emily sono più innamorati che mai, tanto da aver deciso di andare a vivere insieme.

Mauro Donà e Emily Mazzucco: un amore senza età

Dopo la fine della sua storia con Isabella Falasconi, sembra che Mauro Donà abbia finalmente ritrovato la felicità accanto a Emily Mazzucco. Sarà questa la relazione che durerà per sempre? Non ci resta che aspettare e vedere come si svilupperanno le cose tra i due. Nel frattempo, non possiamo fare altro che augurare a Mauro ed Emily tutto il meglio per il loro futuro insieme.

La differenza di età tra Mauro ed Emily, 23 anni, è un argomento che ha ispirato molti film e storie d'amore nel corso degli anni. Ma cosa c'è di così sorprendente in una differenza d'età? La società tende ancora troppo spesso a giudicare e mettere in discussione le relazioni che escono dagli schemi tradizionali. Mauro e Emily dimostrano che l'amore non conosce età e che la sincerità e la complicità possono superare qualsiasi barriera. Forse è arrivato il momento di smettere di giudicare e iniziare ad accettare che ogni storia d'amore è unica e speciale, indipendentemente dall'età dei protagonisti.