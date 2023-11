Scandalo a Ballando con le Stelle: il maestro di Milly Carlucci lascia tutti senza parole

Un cambiamento inaspettato sta per colpire il famoso show di danza "Ballando con le stelle". Ma non preoccupatevi, non è nulla che l'esperta conduttrice Milly Carlucci non possa gestire con la sua solita grazia e professionalità. Vediamo cosa bolle in pentola...

Milly Carlucci ha svelato un piccolo segreto durante una delle sue recenti apparizioni televisive: uno dei maestri di danza più apprezzati di Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca, dovrà saltare l'episodio in programma per oggi. Purtroppo, il motivo del suo assenza è una brutta influenza. Ma non temete, sembra che si tratti solo di un contrattempo temporaneo e che Pasquale tornerà presto a dare spettacolo con la sua partner Wanda Nara.

Durante il collegamento con il programma "La vita in diretta", Milly Carlucci ha spiegato la situazione: "Purtroppo il nostro Pasquale La Rocca è costretto a rimanere a casa a causa della febbre. Sappiamo che sta male perché ci siamo sentiti prima. Quindi, al momento stiamo cercando di capire come poter risolvere questa situazione, soprattutto considerando che oggi non hanno potuto allenarsi. Vedremo come gestire la situazione con Wanda Nara".

Milly ha inoltre annunciato due ospiti speciali per l'episodio di oggi: la prima sarà Cristina D'Avena, la cantante amata da grandi e piccini, che porterà gioia e allegria sul palco di Ballando con le stelle. Poi ci sarà anche Giacomo Giorgio, l'attore di successo della serie Mare Fuori e di Noi Siamo Leggenda, molto amato dai giovani, sia sui social che in televisione.

Milly ha anche fatto un accenno a un nuovo medical drama che potrebbe essere protagonista nell'episodio di oggi. Non abbiamo ancora tutti i dettagli, ma sicuramente sarà un momento emozionante da non perdere.

E infine, c'è la questione di Salevggia e Teo. Non abbiamo ancora tutte le informazioni, ma sicuramente sarà una sorpresa da scoprire durante la diretta.

