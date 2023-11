Beautiful: l'episodio di mercoledì 22 novembre che ti farà svenire! Le anticipazioni sono incredibili

Le tensioni tra le famiglie Forrester e Logan stanno per raggiungere il culmine in Beautiful. Ecco tutto quello che devi sapere su questo appassionante sviluppo della trama.

La battaglia per Douglas

Nella puntata di Beautiful andata in onda il 22 novembre, Thomas ha avanzato la richiesta di ottenere la custodia del piccolo Douglas. Questa mossa ha generato notevole scompiglio tra i personaggi, incluso la dolce Hope, che non sembra affatto entusiasta di questa novità.

La Logan, determinata a non separarsi dal bambino che considera parte della sua famiglia insieme a Liam e la piccola Beth, ha reagito malamente a questa proposta. Thomas, però, è convinto che Douglas, suo figlio con Caroline, sia un Forrester a tutti gli effetti e che debba crescere con suo padre. Il suo piano è di trasferire il bambino nella villa di Eric, in modo da vivere tutti insieme.

Le famiglie Forrester e Logan a confronto

La proposta di Thomas non è stata ben accolta da Hope, innescando un'aspra lotta tra le famiglie Forrester e Logan. Questa rivalità è un elemento centrale nella trama di Beautiful, presente fin da quando Stephanie e Brooke iniziavano i loro scontri. Oggi, la tensione tra le due famiglie continua a crescere, con due schieramenti ben definiti.

Nell'episodio del 22 novembre, Brooke esprimerà a Hope i suoi dubbi sulla posizione di Taylor in questa faccenda complicata. Secondo Brooke, la psichiatra e i suoi figli potrebbero sfruttare la questione di Douglas per allontanare Ridge da lei e avvicinarlo alla loro famiglia. Ridge, che è al centro di questa faida, è attualmente sposato con Brooke ma sembra allineato con le posizioni di Thomas e soci riguardo alla custodia del bambino.

Le tensioni aumentano

La situazione si complica quando Brooke e Hope non vengono invitate a casa di Eric per una riunione familiare in onore del ritorno di Finn. Questa mossa fa sentire Brooke sempre più emarginata dalla famiglia di suo marito. Che cosa accadrà? Non perdere le puntate di Beautiful, dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 13:40, per scoprire come si sviluppa questa intricata situazione.

*Disclaimer: Queste sono solo anticipazioni e potrebbero essere soggette a cambiamenti. Per conoscere tutti i dettagli, ti invitiamo a seguire gli episodi di Beautiful su Canale 5.*

La rivalità tra le famiglie Forrester e Logan è sempre stata una costante in Beautiful, ma mai come ora le tensioni sembrano pronte a esplodere. La richiesta di Thomas per la custodia di Douglas sta portando il conflitto a un nuovo livello. Ma cosa si nasconde dietro questa richiesta? E come reagiranno le due famiglie? Non ci resta che attendere gli sviluppi su Canale 5 alle 13:40.