Recitò ne 'Il Commissario Rex' la parte di Richard Moser, ecco com'è oggi Tobias Moretti: fascino intramontabile

Tobias Moretti è l'attore che per anni è stato il commissario che guidava Rex nella celebre serie tv: Il Commissario Rex. Ecco com'è oggi a 64 anni

Tobias Moretti è un attore austriaco di grande talento noto principalmente per il suo ruolo come Commissario Richard Moser nella serie televisiva "Il Commissario Rex". Questo popolare telefilm poliziesco è stato trasmesso in tutto il mondo e ha reso Moretti una figura amata nell'ambito dell'intrattenimento. La serie, che ha iniziato a essere trasmessa nel 1994, è caratterizzata dall'amicizia tra il commissario e il suo cane, insieme ai casi polizieschi risolti con abilità e dedizione. L'attore ha portato sullo schermo una presenza carismatica e una profonda empatia nel suo ruolo.

Il legame tra il commissario e il suo fedele cane Rex ha commosso il pubblico, e la serie è stata particolarmente apprezzata per il suo equilibrio tra momenti di tensione, umorismo e istanti emozionanti. Dopo il suo lavoro ne "Il Commissario Rex", Tobias Moretti ha avuto una carriera molto variegata nel cinema e in teatro. È noto per la sua versatilità come attore, essendo in grado di interpretare una vasta gamma di personaggi, da ruoli drammatici a personaggi comici. Il suo talento lo ha reso una figura rispettata e ammirata nell'industria cinematografica e teatrale.

In particolare, alcuni dei film in cui ha lavorato sono Workaholic di Sharon von Wietersheim, L'architetto del diavolo di Heinrich Breloer dove veste i panni di Hitler e La libertà dell'aquila di Xaver Schwarzenberger. E non sono mancate anche prodotto italiani (al punto che per un periodo Moretti si trasferì nella propria casa toscana). In particolar ricordiamo Mia per sempre di Giovanni Soldati, Ombre di Cinzia TH Toerrini, Giuseppe di Nazaret di Raffaele Mertes e così via. E oggi?

Il Commissario Rex, ecco cosa fa oggi Tobias Moretti

Oltre alla sua carriera di attore, Tobias Moretti è anche un musicista talentuoso, dato che suona il violino, la chitarra, la fisarmonica e il pianoforte. Questa passione per l'arte si riflette nella sua sensibilità e nella sua profonda comprensione della performance (inoltre gli ha permesso di interpretare Louis Van Beethoven nell'omonimo film). Ad oggi Moretti ha 64 anni, continua a suonare e recitare ed è felicemente sposato con Julia Wilhelm, oboista dalla quale ha avuto tre figli: Antonia, Lenz e Rosa Cacilia.

In conclusione, resta un attore di grande talento e carisma, tuttavia la sua fama è dovuta soprattutto al suo indimenticabile ruolo ne "Il Commissario Rex". La sua carriera variegata e la sua abilità nel recitare lo hanno reso una figura rispettata nell'industria dell'intrattenimento, tanto amata per le sue interpretazioni coinvolgenti e per la sua umanità. La sua eredità come attore continuerà a influenzare il mondo dell'intrattenimento per molto tempo a venire.

