Svezia, altro che Napoli: le stazioni della metropolitana di questa città sono ancora più belle

Una fermata della metropolitana di Napoli è stata eletta la "più bella del mondo". Una nota città della Svezia, tuttavia, ne vanta più di una oggettivamente stupenda, che forse sono anche migliori di quella di via Toledo / Roma.

Da qualcuno bravo a generalizzare, abbiamo sentito che "Napoli ha la metropolitana più bella del mondo". La realtà è ben diversa: secondo il Telegraph e la CNN, la centralissima stazione 'Toledo' (che si trova lungo l'omonima strada dello shopping, anche conosciuta come via Roma) è la più bella "d'Europa e del mondo". Si tratta senza dubbio di un luogo bellissimo, con una lunga serie di dettagli che vanno studiati fino in fondo per essere apprezzati davvero.

Tuttavia la metropolitana di Napoli non è la più efficiente d'Italia e ci sono molte stazioni decisamente anonime. Solo la scorsa settimana, per un guasto in una stazione, l'intera Linea 1 è stata ferma per due ore, tra le 14:30 e le 16:30. Inoltre, spesso, la frequenza delle corse è giudicata insufficiente dai suoi utenti. Napoli è una città stupenda, con una storia che fa invidia a tutta Italia e numerose eccellenze in tutti i campi, ma il trasporto pubblico non è certo uno di questi. Al di là della stazione Toledo, di bello da vedere nella metropolitana Linea 1 (per non parlare della Linea 2) c'è davvero poco.

Altro che Napoli: questa città svedese ha (davvero) la metropolitana più bella al mondo

Un tiktoker che mostra bellezze artificiali da tutto il mondo di recente ha visitato Stoccolma, in Svezia. Qui ha effettuato alcune riprese delle stazioni della metropoliana più belle della capitale svedese. Per gli amanti dell'architettura, c'è tanto spettacolo per gli occhi.

Come si può vedere, queste stazioni non hanno nulla da invidiare a quella di via Toledo a Napoli, per non parlare della maggior parte di quelle della Linea 1, che definiremmo... essenziali. Nei commenti, l'autore del video ha fatto sapere che le stazioni che si vedono nel filmato sono Rådhuset, Stadion, T-Centralen and Odenplan ma - assicura - ce ne sono "altre altrettanto belle".

Stoccolma merita certamente una visita per via della sua modernità, del suo mix tra modernità e tradizione e perché vanta ben 200 musei. Inoltre ha un'offerta molto variegata: nel giro di pochi chilometri si passa da canali a isole, passando per boschi, grattacieli, ponti e altre perle architettoniche. Inoltre le stazioni della metropolitana sono una vera e propria gioia per gli occhi. Napoli ha un clima migliore, un cibo decisamente più appetitoso, ma in quanto a trasporti pubblici - in tutti i sensi - ha solo da imparare dalla capitale della Svezia.

