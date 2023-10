Trova un nido di api e scopre che la regina è deceduta: questa donna le salva tutte con un'idea geniale

Un'apocoltrice è stata chiamata per rimuovere un nido di api. Arrivata sul posto, però, ha scoperto che la regina era deceduta e le operaie non avevano intenzione di abbandonarla.

Spesso si dice che le api siano fondamentali per l'umanità. Si tratta di un discorso complesso, ma per semplificarlo al massimo basti pensare che questi insetti impollinano le piante e contribuiscono, dunque, alla produzione di frutta e verdura. Un mondo senza frutta e verdura non osiamo neppure immaginarlo. Sono considerati animali sociali poiché sono organizzate gerarchiacamente. Si distinguono tre caste: le api operaie, i fuchi e l'ape regina. La sopravvivenza della colonia dipende molto da quest'ultima, dal momento che ha il compito di deporre le uova, che possono essere fecondate o non fecondate.

Per farlo, le operai la nutrono con una dieta speciale di pappa reale, che le permette di crescere e sviluppare degli organi riproduttivi. L'esistenza di una regina è fondamentale per altre api anche per mantenere coeso e compatto il gruppo. Un modo per farlo è il cosiddetto "ronzio dell'ape regna", un suono che rassicura le altre api, inducendole a rimanere calme e produttive. Come ogni essere vivente, il suo ciclo vitale giunge al termine presto o tardi. In quel momento, dalle larve già esistenti, le altre api danno vita allla nuova regina. Il processo si chiama supersedure ed è fondamentale per permettere a una colonia di api di sopravvivere.

La regina è deceduta, le api operaie reagiscono così

Erika Thompson, apicoltrice americana, ha pubblicato un video che ha raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni. La donna è stata chiamata per rimuovere un piccolo nido di api da un campo di tennis. Giunta sul posto, si è resa conto che la regina era morta. Il comportamento delle operaie è stato commovente: le sono rimaste vicino, a distanza di ore dal decesso. L'apicoltrice, chiamata per rimuovere il nido, ha preso il cadavere e l'ha spostato in un contenitore. Dopo qualche minuto, le operaie hanno capito e l'hanno raggiunta nel nuovo alveare. Tuttavia, si sa, le api hanno bisogno della loro regina e per questo l'esperta doveva trovare una soluzione.

L'apicoltrice, a quel punto, ha trovato una soluzione geniale. Per evitare di far entrare - letteralmente da un momento all'altro - decine di api in una colonia a loro sconosciute e metterle in contatto con loro simili mai viste prime, ha 'unito' i due alveari, separandoli solo con un foglio di giornale. Gradualmente, in questo modo, gli insetti si sarebbero abituati all'odore altrui e, nel giro di qualche giorno, diventare una cosa sola. L'idea ha funzionato, ma c'è qualcosa di ancora più interessante: nel giro di qualche ora, le api avevano rotto il foglio di carta di giornale mordendolo e unendosi anzitempo alle loro simili. In questo modo, l'apicoltrice ha salvato decine e decine di api ed ha creato una nuova colonia decisamente numerosa.

