Roma, fa rafting sul Tevere ma il gommone scelto è grottesco: "Che degrado"

Roma, qualcuno è stato avvistato fare rafting sul Tevere in occasione del Tevere Day. Niente di straordinario se non fosse per il grottesco gommone scelto

Il Tevere, uno dei fiumi più iconici d'Italia, attraversa Roma e svolge un ruolo cruciale nella storia e nell'identità della città. Lungo i suoi meandri, offre una serie di opportunità uniche, tra cui la possibilità di praticare il rafting, un'esperienza avventurosa che può sorprendere molti visitatori. Noto come il "Fiume Sacro" nell'antichità romana, è il terzo più lungo del nostro Paese e ha una storia che si intreccia con la stessa capitale che lo ospita. È stato un punto di riferimento fondamentale per il commercio e il trasporto fluviale in passato, e molte delle opere d'arte e dei monumenti della città sono stati costruiti sulle sue sponde.

Oggi, il Tevere è un'importante arteria fluviale, offrendo una vista panoramica e un'atmosfera unica ai visitatori di Roma. Eppure è anche un luogo inaspettato per chi cerca un po' di avventura. Le sue rapide, sebbene non siano tra le più intense al mondo, offrono comunque la possibilità di praticare il rafting. Questa attività può essere fatta con guide esperte che conducono i visitatori lungo il corso del fiume e offrono un'esperienza emozionante e sicura. Trattasi di un'opportunità straordinaria per vedere la città da una prospettiva completamente diversa. Mentre ci si lascia trasportare dalla corrente, è possibile ammirare i monumenti storici come il Castel Sant'Angelo, il Foro Romano e il Pantheon da un punto di vista unico.

Nonostante ciò, è importante sottolineare che il rafting sul Tevere è un'attività stagionale e la sua disponibilità può variare in base alle condizioni del fiume. Inoltre, è essenziale parteciparvi con guide esperte e autorizzate, che garantiscano la sicurezza dei partecipanti e rispettino le leggi ambientali locali. Tutto ciò solitamente avviene durante il Tevere Day. Che cos'è? Semplicemente un weekend in cui si festeggia il fiume di Roma con ben 150 eventi che attraversano tutta la capitale. Ieri c'è stato l'ultimo giorno e proprio in tale occasione si è verificato l'evento bizzarro di cui oggi si discorre.

Roma, viaggia lungo il Tevere a bordo di un gommone a forma di...

Quest'anno il Tevere Day ha raccolto tantissime presenze (circa 100mila), per la sua quinta stagione. Complice anche il bel tempo, in molti si sono divertiti nei più svariati sport, dalla canoa al canottaggio, passando alle corse in bici, alle esibizioni di skate e ai corsi di yoga e pilates. Per i meno atletici spazio anche ad attività culturali come visite guidate con esperti di arte e storia, mostre, musica live, stand con il cibo di strada più caratteristico di Roma e così via. Non è mancata anche la sensibilizzazione ambientale con il prelievo di campioni dal fiume per scoprire quante microplastiche sono presenti in esso.

La giornata, insomma, è stata godibile per molti, ma soprattutto per qualcuno che - invece di fare rafting con un consueto gommone, avrebbe scelto di attraversare il fiume di Roma a bordo di un unicorno. Avete presente quelli che i bambini utilizzano al mare? Ecco, proprio uno di essi. Così, la pagina Instagram @welcometofavelas_4k non ha potuto evitare di segnalare la notizia con un video esilarante e grottesco. Tra i commenti ci sono molti preoccupati per la salute di chiunque sia in 'sella' all'unicorno qualora dovesse cadere e incontrare la preoccupante fauna marina del Tevere, ma c'è anche chi pensa che la persona in questione avrebbe agito solo per visibilità e scrive: "Il degrado aumenta sempre di più".

