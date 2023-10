Polonia, italiano va alla Lidl e mostra i prodotti italiani: "Guardate che roba vendono"

La Lidl esiste anche in Polonia. Nei suoi punti vendita, ha creato un marchio italiano (il cui nome è tutto un programma) per facilitare l'acquisto ai consumatori di prodotti tipici del nostro paese. Agli occhi di chi in Italia ci è nato e cresciuto, però, non tutti risultano convicenti.

Il rapporto tra Italia e Polonia è sempre stato molto buono. Non a caso, molti polacchi vivono nel nostro paese e viceversa. Secondo i dati ufficiale dell'AIRE, attualmente sono oltre 5.000 gli italiani residenti nel paese dell'Europa centro-settentrionale. Tuttavia secondo l'Agenzia per lo sviluppo del Sistema Italia, il numero reale è ben più alto ed è pressoché certo che superi 10.000. Un po' come succede in tutto il mondo, una parte consistente della comunità italiana è concentrata nelle grandi città: Varsavia, Cracovia, Łódź e Poznan in primis.

Che il cibo italiano piaccia in tutto il mondo è cosa risaputa. In Polonia, in particolare, il gradimento cresce di anno in anno. Negli ultimi cinque anni, infatti, le esportazioni sono aumentate dell'8% e sempre più polacchi hanno aggiunto nella loro alimentazione prodotti tricolore. Dato che la richiesta è così elevata e dato che il cibo di marca importato può essere costoso, alcuni supermercati hanno offerto la loro alternativa a quella dei brand italiani famosi e non. Un esempio è Lidl, che in Polonia ha creato un vero e proprio marchio, il cui nome è tutto un programma: Italiamo. Girando in un punto vendita Lidl polacco, si trovano decine di prodotti alimentari con tale marchio.

Polonia, i prodotti italiani alla Lidl

Marco Sambataro, tiktoker italiano che dà consigli sui viaggi, si è recato presso un supermercato Lidl polacco. Quello che ha trovato all'interno è sicuramente interessante. Si inizia con cannoli siciliani con pistacchio e vaniglia, per poi passare alla salsa di pomodoro ciliegino e i fusilli giganti. A destare più scalpore è la pizza italiana, che sembra letteralmente una piadina. Nel video potrete vedere il resto dei prodotti e i relativi prezzi:

Molti fanno notare che lo stesso logo esiste anche in Italia e il tiktoker ha risposto come in Polonia ci siano - chiaramente - molti prodotti inesistenti nel nostro paese. Curioso come "Bruschetta" siano dei sottolii e non ci sia traccia di pane. "Fior di cacao" sono una versione alternativa di un famosissimo biscotto al cioccolato di una nota marca italiana. Insomma, per gli italiani residenti in Polonia che hanno nostalgia dell'Italia, la Lidl offre più di un'alternativa. Di certo la pizza/piadina non è quella che si mangerebbe in una pizzeria napoletana, ma dalla vita non si può avere tutto.

