Svizzera, tiktokter assaggia la pizza più famosa di Lugano: prezzo e (breve) recensione

Quanto costerà un trancio di pizza a Lugano, la grande città svizzera più 'italiana' in assoluto? Una tiktoker l'ha provata in un noto locale ed ha fornito una breve recensione.

Zurigo è al tredicesimo posto della classifica mondiale delle città più care. La città è l'unica appartenente alla Svizzera presente nella lista. Zurigo, a livello di abitanti, è il più grande centro di questa nazione (oltre 440.000 residenti) ed è anche il capoluogo dell'omonimo cantone. Non lontanissimo da lei, si trova Lugano, che è la principale città italofona presente al di fuori dell'Italia. Il numero di residenti è decisamente più basso: al 31 dicembre 2019 ne risultano 67.000.

In media, per una stanza singola in un appartamento, si spendono dai 500 agli 800 franchi al mese. Considerando che il cambio, attualmente, è pressoché pari (1 franco svizzero equivale a 1,04€), il calcolo è semplicissimo. Lugano attira ogni anno migliaia di lavoratori italiani. Molte persone residenti all'estremo Nord Italia lavorano qui, attratti dagli stipendi decisamente più alti rispetto a quelli italiani; viceversa, molti luganesi fanno compere in Italia, dove il prezzo della vita è più basso. L'inflazione non ha risparmiato neppure la Svizzera e moltissimi beni di prima necessità hanno subito un aumento di prezzo importante dal febbraio del 2022 a oggi.

Lugano, Svizzera: il prezzo di un trancio di pizza

Per capire quanto sia cara Lugano nel 2023, un metodo possibile è quello di testare il prezzo dell'alimento popolare italiano per eccellenza: la pizza. Una tiktoker si è recata presso un noto forno che si trova al centro di Lugano ed ha ordinato due tranci quadrato di pizza margherita. Il prezzo al chilo è di 27 franchi e ciascun pezzo pesa poco più di 250 grammi. Dunque, essendo circa mezzo chilo in totale, il prezzo è di 14,30 franchi, ovvero 14,80 euro. Vale la pena spendere più di 7€ per un trancio di pizza simile? Ecco cosa ne pensa la tiktoker:

La tiktoker e un ragazzo che è con lei sostengono che sia buona ma anche che sia un po' cara. D'altronde per un italiano pagare 7 euro 250 grammi di pizza margherita realizzata da un panificio non suona come un buon affare. Tuttavia se consideriamo i prezzi normali della Svizzera, non è sicuramente eccessivo. Di sicuro, la Svizzera non è il miglior posto del mondo per mangiare una pizza. In questo angolo d'Europa, la specialità è sicuramente il formaggio, da mangiare sia assoluto che abbinato ad altri alimenti. Per la pizza - non ce ne vogliano i luganesi - rimaniamo fedeli alla nostra Italia.

