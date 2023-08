"Mi sono trasferita in Svizzera, molte cose qui sono gratis", la testimonianza da Basilea

La Svizzera è uno dei tre stati mondiali con il costo della vita più alto. Tuttavia, in una città come Basilea, tutti possono godere di alcuni servizi e svolgere attività totalmente gratis. Una ragazza che vi si è da poco trasferita ha spiegato quali sono.

Il costo della vita in Italia è alto? Sicuramente è aumentato rispetto al passato, ma non è lontantamente vicino ad altre nazioni, alcune delle quali molto vicine a noi. Secondo worldpopulationreview.com, attualmente la nazione con il costo della vita più alto è il Principato di Monaco: in media, ci vogliono 3743 dollari al mese per coprire tutte le spese; al secondo posto spiccano le Isole Cayman, che fanno parte del territorio del Regno Unito, dove la cifra scende a 2844$. Al terzo posto troviamo la Svizzera, in cui mediamente servono circa 2500 dollari mensili.

Molti italiani ed europei si sono trasferiti qui per qualche anno o per una vita intera: le opportunità di lavoro non mancano e le paghe sono alte. Sicuramente sono rapportate al costo della vita, ma con uno stipendio svizzero, quando si torna al proprio paese d'origine per le vacanze, si ha quasi la sensazione di essere ricchi. Tra i tanti espatriati in Svizzera, c'è una ragazza spagnola che attualmente vive a Basilea. Sara, registrata su TikTok come honolalab, ha raccontato quello che l'ha sorpresa di più finora: le tante attività gratuite, così come alcuni servizi per i cittadini, utilizzabili da chiunque.

In Svizzera esistono anche tante attività gratis

In italiano, esiste un'espressione colloquiale che viene usata spesso per riferirsi ai posti molto cari: "Qui fanno pagare anche l'aria che respiri". Che in Svizzera gli affitti e le spese necessarie siano più care rispetto all'Italia è indubbio, ma chiunque può godere di alcune comodità in maniera totalmente gratuita. Un esempio? Nelle zone alberate, si trovano tavoli da ping pong e calcio balilla, per cui non bisogna pagare nulla. Nei pressi del fiume che attraversa Basilea, ci sono alcune piastre elettriche per il barbecue, a loro volta gratuite. Ecco il video in spagnolo in cui la ragazza spiega cos'altro c'è di gratuito a Basilea:

Verso la fine del video, la ragazza mostra anche come in alcuni quartieri ci siano delle zone abidite alla coltivazione di piante, che chiunque (trova spazio) può sfruttare. Curioso anche come alcune persone facciano il bagno nelle fontane, un qualcosa che in Italia è vietato. I più pignoli fanno notare che queste cose non sono "gratuite", perché finanziate con i soldi delle tasse. Come noto, la percezione fa la differenza: le percepiamo gratis e va bene così. La Svizzera è il terzo paese più caro del mondo, ma i servizi che offre ai cittadini sono apprezzabili.

