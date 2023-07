Svizzera, TikToker avverte: "Qui nelle case manca un oggetto essenziale, è un incubo non avercelo"

Svizzera, una TikToker mette in guardia su un'usanza assurda che hanno lì all'interno delle case: manca un oggetto che per noi italiani è essenziale!

La Svizzera è un paese con una cultura ricca e diversificata, influenzata dalla sua posizione geografica al centro dell'Europa e dalla coesistenza di diverse tradizioni. Infatti, ha quattro lingue ufficiali: tedesco, francese, italiano e romancio. Questo multilinguismo è una caratteristica distintiva, e molte persone sono fluenti in più di un idioma. Per gli svizzeri, come molti sapranno, la puntualità è un aspetto importante: i cittadini di questa nazione sono noti per essere precisi e rispettosi degli orari, sia negli affari che nella vita quotidiana. Di conseguenza, sono anche puliti e attenti all'ordine. Le strade e i luoghi pubblici sono solitamente tenuti in modo impeccabile.

La cucina svizzera è influenzata dai paesi confinanti, e piatti come la fonduta e la raclette sono tra i più famosi. Ogni regione ha anche le sue specialità culinarie. Ovviamente il cioccolato è il cibo più pregiato qui. Per quanto concerne, altre produzioni, impossibile non citare quella di orologi di alta qualità. Essi sono considerati oggetti di lusso e rappresentano un'eccellenza nel settore. La Svizzera è anche molto attenta alla sostenibilità e alla protezione dell'ambiente. Il riciclaggio e la conservazione delle risorse naturali sono valori importanti. Infine, la nazione è famosa per le sue montagne e per la pratica degli sport invernali, come lo sci e lo snowboard. Le Alpi attirano visitatori da tutto il mondo durante la fredda stagione. Ma cosa succede invece nelle case svizzere?

Svizzera, la testimonianza di una TikToker: "Nelle case manca l'elettrodomestico più importante"

Una TikToker nota come @alessandracosta._ (Alessandra Costa), ha pubblicato un video sulla nota piattaforma cinese, spiegando un'usanza davvero assurda che riguarda la Svizzera e che in Italia non sarebbe affatto concepibile e che per lei non ha assolutamente senso. "La maggior parte delle case non ha la lavatrice in casa e neanche gli attacchi predisposti, ma c'è una lavatrice condominiale", spiega l'influencer. Così, la donna racconta tutta la propria esperienza.

"Quindi ogni volta che devo fare la lavatrice prendo tutta questa roba" - panni, detersivi e bacinelle - "esco di casa, faccio un lungo tragitto e finalmente arrivo alla lavatrice. Praticamente ogni volta che devo farla, faccio cardio. Quando si dice, la comodità a portata di mano", conclude ironica.

In effetti, le lavatrici condominiali sono una caratteristica comune in molti edifici residenziali e condomini in Svizzera e in altre parti d'Europa. Ci sono diverse ragioni per cui questo sistema è diffuso: lo spazio limitato nelle abitazioni, l'efficienza energetica ed economica, la riduzione dei costi di manutenzione e la promozione della coesione sociale. Ad ogni modo, ci sono anche molti contro, come il fatto di dover rispettare turni necessariamente o ritrovarsi con la lavatrice occupata quando si vuole farla!

