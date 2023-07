Campania, altro che Cilento! "Il tramonto più romantico del mondo lo trovate in provincia di Napoli", parola di TikToker

Campania, ecco dove trovare il tramonto più bello di tutti secondo questa TikToker (spoiler: non è in Cilento)

La Campania offre molti luoghi suggestivi da cui poter ammirare tramonti mozzafiato. Impossibile non pensare a Positano: con la sua posizione sulle scogliere della Costiera Amalfitana, questa località offre panorami mozzafiato del sole che cala sul Mar Tirreno. I colori delle case e del mare si fondono creando scenari indimenticabili. C'è poi Capri, situata nel Golfo di Napoli e famosa per i suoi tramonti spettacolari. La vista dell'astro diurno che si tuffa nell'orizzonte del mare rende questo luogo davvero magico. Lo stesso vale per Ischia, isola vulcanica che offre diverse località perfette per ammirare l'arrivo della sera, sia dalle spiagge che dalle scogliere panoramiche.

Anche Napoli stessa regala diverse vedute panoramiche dove ammirare il tramonto. Il lungomare, il Castel dell'Ovo e il Parco Virgiliano sono solo alcune delle opzioni. Indubbiamente pure il Cilento offre scenari incontaminati e spiagge selvagge dove si può godere di spettacoli indimenticabili, specialmente nelle località costiere come Palinuro e Acciaroli (ne esistono altre come Pioppi, invece, in cui il sole tramonta dietro le montagne), ma anche alla Baia di Trentova di Agropoli. Eppure, secondo la TikToker Carmen Aprile (@travelwithcarmenaprile) c'è solo un luogo in Campania dove assistere al tramonto più bello: ecco quale.

Campania, per il tramonto più bello bisogna andare in provincia di Napoli: ecco dove

Abbiamo citato prima la Costiera Amalfitana, ma la verità è che esiste anche quella Sorrentina. Quando le due s'incontrano nasce la magia. Secondo Carmen - come testimonia il video che vi lasciamo di seguito, uno dei tramonti più romantici al mondo si trova in Italia e il modo perfetto per arrivarci è l'auto o il motorino. Si può partire sia da Napoli che da Salerno, ma quello che conta è uscire a Castellammare di Stabia ed inserire sul navigatore

"Punta Campanella". Giunti al punto di interesse ci si troverà davanti una sbarra che non sempre è chiusa dove inizia il sentiero da svolgere rigorosamente a piedi per circa 45 minuti in discesa e 1 ora in salita.

@travelwithcarmenaprile + INFO QUI ⬇️ℹ️ Uno dei tramonti più romantici e magici al mondo si trova in Italia✨🇮🇹 🚗🛵 Il modo perfetto per arrivarci è l'auto o il motorino. Partendo sia da Napoli che da Salerno prendere l'uscita per Castellammare di Stabia ed inserire sul navigatore "Punta Campanella". Arrivati al punto di interesse troverete una sbarra che non sempre è chiusa (quindi state attenti) dove inizia il sentiero (che non è accessibile nè con macchina né con motorini a meno che non siete residenti). Il sentiero è ben riconoscibile perché la strada è fatta di mattoncini. 🅿️ Potete parcheggiare o sulla salita che precede il sentiero o nella frazione Termini (la strada da lí diventa davvero tanta, ma a volte è l'unica soluzione). A partire dal sentiero dovrete camminare circa 45 minuti in discesa e circa 1 oretta in salita andando a passo normale. A metà sentiero troverete un chioschetto dove poter prendere acqua e aperitivo da portare giù. A scanso di equivoci, nel caso fosse chiuso , noi abbiamo portato da casa molta acqua e due bottigliette di Spritz per fare aperitivo al tramonto. Nota bene: se decidi di restare fino al tramonto ricorda che il sentiero successivamente tenderà a scurire. Noi lo abbiamo fatto al buio. Ma se avete paura andate via durante il tramonto e non alla fine. Il sentiero è molto agevole e di media difficoltà. Ci saranno giusto 300m di strada dissestata ma per il resto è davvero molto semplice arrivare giù. Lasciate tutto come lo trovate. Non ci sono cestini quindi se decidete di portare qualcosa! RIMETTETE LE COSE SPORCHE NELLO ZAINO E RIPORTATELE SOPRA FIN QUANDO NON TROVATE UN CESTINO. MI RACCOMANDO LA CIVILTA, SONO POSTI MAGICI, UNICI E VANNO RISPETTATI! Tagga chi ci porteresti! #puntacampanella #traveladventures #viaggiareinitalia #travelinspired #consiglidiviaggio #travelreel #travelinspo #italiadascoprire #siviaggiare_italia #campania #campaniadascoprire #luoghidavisitare #natura #naturaincontaminata #traveltips #travelitaly #italia ♬ Senza Fine - Gino Paoli

A circa metà del percorso - testimonia la TikToker, c'è un chioschetto dov'è possibile prendere tutto ciò che occorre per fare un bell'aperitivo al tramonto, ricordando ovviamente di andare via prima che faccia buio del tutto (anche se il sentiero è molto agevole e di media difficoltà). Per Carmen il luogo descritto è "perfetto per coppie e amici che amano immergersi nella natura e passare un pomeriggio in totale relax". Il panorama è senza eguali e comprende anche Capri con i suoi imponenti faraglioni che regalano un'atmosfera magica. Insomma, Punta Campanella, il luogo che divide i due golfi di Napoli e Salerno è un'esperienza unica.

