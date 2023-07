Milano, dal calzolaio a Tre Torri appare il cartello più sincero di sempre: "Chiuso domenica e lunedì, gli altri giorni..."

Milano, davanti a un calzolaio in zona Tre Torri compare un cartello esilarante, ma sincero: ecco gli orari alquanto 'particolari'

Milano è una delle principali città d'Italia e offre una vasta gamma di attrazioni culturali, artistiche, storiche e architettoniche. Il Duomo è uno dei simboli più riconoscibili del capoluogo. Questa maestosa chiesa gotica è la terza cattedrale più grande del mondo e merita sicuramente una visita. Lo stesso si può dire per la Galleria Vittorio Emanuele II, celebre per la sua architettura in stile liberty e per i negozi di lusso. Come dimenticare, poi, il Teatro alla Scala, uno dei più rinomati al mondo, soprattutto per l'opera, e il Castello Sforzesco, un imponente edificio che all'interno delle sue mura ospita diversi musei e opere di artisti come Leonardo da Vinci e Michelangelo.

Santa Maria delle Grazie (chiesa famosa per ospitare l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, uno dei capolavori più celebri al mondo), il Quadrilatero della Moda (quartiere noto per le boutique e le firme internazionali), la Pinacoteca di Brera, Parco Sempione (un'oasi di verde nel cuore della città), i Navigli (celebri canali con una vivace scena notturna grazie a numerosi bar, ristoranti e locali) e il Bosco Verticale (due edifici residenziali che hanno facciate verdi e ospitano un'ampia varietà di piante) completano il quadro delle principali attrazioni che Milano ha da offrire. Oltre a tutto ciò, comunque, il capoluogo è ricco di musei, monumenti, parchi, negozi e luoghi di interesse che soddisferanno ogni tipo di interesse e curiosità. Di certo, però, non mancano anche scenari comici...

Milano, all'ingresso di un calzolaio compare un cartello surreale: cosa succede qui nei giorni dal martedì al sabato

Le Tre Torri sono un complesso di tre grattacieli situati nel quartiere di Porta Nuova a Milano, una zona caratterizzata da una moderna e futuristica architettura. Esse sono diventate un simbolo dell'evoluzione e della crescita della città negli ultimi anni. La prima è la Torre Isozaki (Torre Dritta o Torre Allianz Tower): è la più alta (202 metri) ed è stata progettata dall'architetto giapponese Arata Isozaki. La seconda è Torre Unicredit (Torre Curva): progettata da Cesar Pelli, un famoso architetto argentino, ha una forma curva che le conferisce un aspetto distintivo. L'ultima è la Torre Hadid (Torre Libeskind): progettata dall'architetto anglo-iracheno Zaha Hadid, è alta 170 metri e caratterizzata da forme scultoree e curve, che si sviluppano verticalmente come se fossero frammenti di un puzzle.

In un quartiere dove c'è tanta innovazione, non manca mai un occhio al passato. In particolare a un mestiere che non passa mai di moda: il calzolaio. Stando a una segnalazione di @cristiano.militello su Instagram, davanti alla bottega di un artigiano di scarpe, è apparso un cartello comico. Esso recita: "Domenica e lunedì chiuso. Dal martedì al sabato... Se trovate aperto". Insomma, il calzolaio ci tiene a specificare che, per alcune esigenze non chiare, potrebbe scegliere di restare chiuso anche durante la settimana. Almeno è stato sincero.

