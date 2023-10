Lombardia, mangiano la pizza e mostrano quanto hanno speso nel locale a Milano: "Ecco lo scontrino"

Lombardia, ordinano e mangiano le pizze, poi pubblicano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso

Milano, la vivace capitale della moda e dell'economia italiana, è un luogo straordinario anche per le attrazioni culinarie. La città vanta una scena gastronomica ricca e diversificata. Essa è famosa per i suoi bar storici, che offrono non solo ottimi caffè ma anche pasticcerie deliziose. Il classico cappuccino e cornetto italiano sono una colazione comune, mentre i pasticci e i dolci artigianali, come il panettone, sono prelibatezze a cui nessun visitatore dovrebbe rinunciare. Il capoluogo della Lombardia è il luogo ideale per godere di una pausa per qualsiasi pasto.

Ad esempio, lo stufato di ossobuco con risotto alla milanese, un risotto giallo allo zafferano, è una delle specialità più celebri. Gli amanti della carne possono deliziarsi con la cotoletta alla milanese, un'invitante fettina di carne di vitello impanata e fritta, servita con fette di limone. Anche la pizza milanese è un'altra delizia da provare. Invece della classica napoletana, in questa città della Lombardia se ne trova una versione croccante e sottile con una vasta gamma di condimenti, tra cui prosciutto crudo, funghi porcini e formaggi deliziosi.

La cucina milanese è anche famosa per i suoi formaggi, con specialità come il gorgonzola e il taleggio. Questi sono spesso serviti come antipasto o come accompagnamento a piatti di pasta. Per chi ama i dolci, la Lombardia offre una vasta gamma di opzioni, dai biscotti e pasticcini alle torte eleganti. Infine, non si può dimenticare l'aperitivo milanese, un tradizionale momento di socializzazione che precede la cena. Durante lo stesso, i bar servono stuzzichini e aperitivi, spesso accompagnati da un bicchiere di vino, cocktail o un classico Spritz. Ma se si volesse mangiare semplicemente una bella pizza, quale sarebbe la spesa?

Milano, vanno in pizzeria e pubblicano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso"

In sintesi, Milano è una città culinaria eclettica e affascinante, che offre una vasta gamma di attrazioni culinarie per soddisfare tutti i gusti. Tra queste bontà c'è anche la pizza, differente da quella napoletana, ma non per questo meno gustosa per turisti e residenti. Quanto costa mangiare dunque questo cibo italiano tanto amato? Dipende tutto dalla tipologia scelta, dagli ingredienti che compongono il piatto e - ovviamente - dalla location.

Per esempio, su Facebook un utente noto come Paul Pablo ha pubblicato nel gruppo 'Nati per vivere a Milano' uno scontrino che segna per due pizze, una Coca-Cola zero, un tè freddo, una bottiglia d'acqua e una porzione di crocchette una spesa di 28 euro, circa 14 euro a testa. La ricevuta testimonia come Milano non sia una città necessariamente cara, a patto che si sappia come e dove spendere per mangiare.

