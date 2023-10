Papà regala alla figlia una bottiglia d'acqua sporca per il compleanno, ma c'è un insegnamento importante nascosto

Un papà ha regalato a sua figlia una bottiglia d'acqua sporca e torbida per il suo compleanno. La ragazza, molto seguita sui social, ha spiegato che dietro quel pensiero quasi senza senso, in realtà, c'è un insegnamento di vita molto profondo.

I compleanni sono occasioni speciali, perché capitano una volta ogni 365 giorni. Sia da bambini che da adulti, ognuno di noi si aspetta di ricevere un regalo. In occasione dei diciottesimi, quasi sempre il regalo è più che soddisfacente, mentre negli anni a venire molto dipende dalle persone che si frequentano. Una cosa è certa: i nostri genitori saranno sempre i primi a ricordarsi del nostro compleanno e quasi sempre i primi a fare il regalo. Una donna di nome Patricia Mou ha ricevuto da suo padre un regalo che definire singolare sarebbe riduttivo.

La ragazza (non è chiaro esattamente quanti anni abbia) ha spiegato che il suo papà le ha regalato una bottiglia piena di acqua sporca. Tutto vero. Nel lungo post dedicato al regalo sui generis, la festeggiata ha spiegato che in passato il genitore le aveva regalato (tra gli altri): un kit di primo soccorso, uno spray al peperoncino, un'enciclopedia, un lucchetto e un anno le aveva perfino dedicato un libro. Se gli oggetti di cui sopra, chi più chi meno, avevano un'utilità o erano delle dediche molto forti, il presente di quest'anno, all'apparenza, è insensato. Perché mai regalare a qualcuno una bottiglia riempita con acqua sporca?

Papà regala alla figlia una bottiglia d'acqua sporca

Fatta la dovuta premessa, Patricia Mou ha spiegato che contenuta nell'acqua sporca c'è una lezione di vita. "Una bottiglia di acqua sporca, se agitata, simbolizza la vita di una persona nervosa. Tutto sembra inutile, tetro e desolante. Invece, quando ci fermiamo e riusciamo a fare pace con la nostra mente, capiamo che lo sporco rappresenta solo una piccola porzione della bottiglia. È importante mantenere la giusta prospettiva e ricordarsi che le cose bella della vita sono molto di più di quelle brutte". Ecco il post originale, che su X (in precedenza conosciuto come Twitter) ha raggiunto decine di migliaia di interazioni:

Ancora più interessante è stata la 'reazione' della donna, che si è sbarazzata quasi subito del regalo del papà. Come si vede dall'immagine a destra, ha portato la bottiglia con sé fino alla spiaggia e l'ha svuotata in mare. In questo modo, ha condiviso una lezione di vita che lei ha voluto impartire ai follower: "Non sei una goccia nell'oceano: sei l'oceano in una goccia". Si tratta sicuramente di un post molto diverso dai tanti contenuti inutili che vediamo ogni giorno sui social. Anche dietro un oggetto che ha un valore commerciale di zero, ci può essere un insegnamento, utile soprattutto nei momenti difficili che ognuno di noi affronta.

