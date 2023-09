Lazio, vanno all'agriturismo a Nettuno e mostrano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso per quattro menù completi"

Lazio, si reca a Nettuno in un agriturismo con altre tre persone e mostra lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso in quattro

Nettuno, una graziosa città costiera situata nella regione del Lazio, è una destinazione che offre una ricca esperienza culinaria. La cucina qui attinge alle tradizioni italiane, con un'attenzione particolare ai prodotti locali, come il pesce appena pescato e le eccellenze gastronomiche della regione. Il pesce è il protagonista indiscusso. La zona è famosa per il suo pescato del giorno, che può essere gustato nei numerosi ristoranti e trattorie lungo la costa. Piatti come la "frittura di paranza" sono una vera delizia per i buongustai, con gamberetti, calamari, triglie fritti in pastella leggera. Il segreto sta nella freschezza degli ingredienti, che conferisce alle pietanze un sapore unico e autentico.

Gli "spaghetti alle vongole" sono un altro piatto iconico della cucina di Nettuno. Questa pasta è preparata con vongole fresche, aglio, peperoncino e prezzemolo, il tutto condito con olio d'oliva extravergine. La semplicità degli ingredienti mette in risalto il gusto del mare e lo rende un cibo amato dai locali e dai visitatori. La "zuppa di pesce" è una pietanza che celebra la tradizione della pesca nella zona. Questa zuppa è preparata con una varietà di specie, come pesce spada, orata e triglie, cotti in un brodo ricco a base di pomodoro, aglio e prezzemolo. È un alimento che cattura i sapori del Mediterraneo e offre un'esperienza gustativa avvincente nel Lazio.

La cucina di Nettuno include anche piatti a base di carne, come l'"abbacchio a scottadito". Questo piatto prevede l'utilizzo di carne di agnello cotta alla griglia e condita con erbe aromatiche locali, come il rosmarino. È una pietanza saporita che riflette l'amore della regione per la carne di alta qualità. Il vino è un elemento importante dell'esperienza culinaria di questa zona. La regione del Lazio è rinomata per la produzione di vini pregiati, tra cui il "Frascati" e il "Marino". Questi bianchi freschi e profumati sono perfetti per accompagnare i piatti di pesce e carne locali. Infine, la pasticceria locale offre una varietà di dolci tradizionali italiani, come le "sfogliatelle ricce" e i "cannoli siciliani". Tali dessert sono spesso preparati artigianalmente, utilizzando ricette tramandate da generazioni. Ma qual è il costo per mangiare tante bontà?

Lazio, va a Nettuno in agriturismo e pubblica lo scontrino: ecco quanto ha speso

Insomma, Nettuno nel Lazio è una destinazione culinaria che incarna la tradizione gastronomica italiana con una particolare enfasi sui sapori del mare. Con piatti come la frittura di paranza, gli spaghetti alle vongole, la zuppa di pesce e l'abbacchio a scottadito, i visitatori possono gustare l'autentica cucina locale. Per fare esperienze simili i costi variano al variare della location e del cibo scelto.

Ad esempio su Facebook in un gruppo pubblico che recensisce ristoranti è spuntato uno scontrino pubblicato da un utente (del quale non sarà fatto il nome per privacy) che mostra una spesa di 140 euro in quattro per un agriturismo a Nettuno. L'ordine effettuato è stato il seguente: un aperitivo di benvenuto con prosecco, un cocktail di patatine e pizzette, un antipasto con 10 portate (zeppole, polpette al sugo della nonna, mozzarelle di bufala, provole affumicato, ricotta, formaggio con marmellata di pomodori, grissini con mortadella, parmigiana, insalata di orzo con verdure, panzanella, supplì, fiori di zucca fritti ripieni di ricotta e tartufo e cipolle fritte), quattro primi (una lasagna con provola e zucchine, pappardelle all'amatriciana e cannelloni ricotta e spinaci in bianco), per secondo grigliata di carne e patate al forno, come dolce una mimosa crema chantilly e cioccolato e una cheesecake alla Nutella, vino, acqua, Coca Cola, caffè e ammazza caffè.

