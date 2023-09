Abruzzo, prendono due menù tipici e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino dell'agriturismo a Campli"

Abruzzo, vanno in coppia in un agriturismo di Campli e pubblicano lo scontrino della spesa totale per due menù con prodotti tipici: ecco a quanto ammonta il conto

Campli, un pittoresco comune situato nella regione dell'Abruzzo, è una destinazione che affascina i visitatori non solo per il suo patrimonio storico e culturale, ma anche per le sue attrazioni culinarie. La cucina qui è una deliziosa rappresentazione della tradizione gastronomica abruzzese, che combina ingredienti locali di alta qualità con antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Uno dei piatti più emblematici è l'"arrosticino". Questi spiedini di carne di pecora, marinati con sale e olio d'oliva extravergine, vengono cotti su una griglia aperta fino a diventare dorati e succulenti. Sono spesso accompagnati da pane casereccio e possono essere gustati nei ristoranti locali o nelle tradizionali "fornacelle" piccole botteghe che servono questa prelibatezza.

La pasta fresca è una componente essenziale della cucina abruzzese, e a Campli non fa eccezione. I ristoranti del luogo offrono una varietà di piatti a base di pasta fatta in casa, come i "maccheroni alla chitarra" conditi con sugo di carne e pecorino. Tali pietanze semplici ma ricche di sapore rappresentano l'anima della cucina abruzzese. Il formaggio pecorino è un altro protagonista delle tavole locali: esso è spesso servito con miele o confetture che creano un contrasto di sapori in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. La tradizione gastronomica del posto comprende anche piatti a base di funghi porcini, che crescono abbondantemente nelle foreste circostanti e che sono spesso utilizzati per preparare risotti saporiti o condimenti per la pasta.

Per quanto riguarda i dolci, Campli offre una varietà di prelibatezze, tra cui i "bocconotti", dolcetti ripieni di ricotta dolce, cioccolato o marmellata. Questi dessert sono spesso accompagnati da un bicchiere di liquore all'anice locale, noto come "centerba". Infine, la regione dell'Abruzzo è rinomata per la sua produzione di vini di alta qualità come il Montepulciano. Ma che costi ci sono per mangiare tutte queste bontà?

Abruzzo, spunta lo scontrino di un ristorante a Campli: ecco quanto si spende per mangiare prodotti locali

In conclusione, le attrazioni culinarie di Campli in Abruzzo sono un vero e proprio viaggio nel cuore della tradizione gastronomica italiana. I piatti semplici ma gustosi, l'uso di ingredienti freschi e la passione per la cucina tradizionale rendono questa destinazione un paradiso per gli amanti del cibo. Per quanto concerne i costi, come per tutti i ristoranti italiani e non, possono essere più o meno elevati o convenienti.

Su Facebook è apparso uno scontrino di un agriturismo della zona che segna per due persone una spesa totale di 40 euro (ovvero 20 euro a testa). La coppia ha ordinato una bottiglia d'acqua, mezzo litro di vino rosato sfuso, due antipasti misti (ricotta di pecora, formaggio semistagionato, salame, polpette cacio e ova al sugo, polenta al sugo, insalata di farro, formaggio fritto) e un primo (gnocchi ai funghi e tartufi). Alla fine, hanno portato ai due commensali un primo in più per completare il menù.

