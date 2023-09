Abruzzo, prendono due menù completi di pesce e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino del ristorante a San Giovanni Teatino"

Abruzzo, vanno a mangiare pesce a San Giovanni Teatino e pubblicano lo scontrino sui social: ecco la spesa per due menù completi a quanto ammonta

San Giovanni Teatino, una suggestiva località abruzzese, è un vero paradiso per gli amanti della cucina tradizionale italiana. Questa pittoresca cittadina è rinomata per le sue attrazioni culinarie che celebrano la ricca gastronomia dell'Abruzzo e offrono esperienze gustative indimenticabili. Uno dei piatti più iconici e amati del posto sono gli arrosticini. Questi spiedini di carne di pecora o agnello, marinati con olio d'oliva, aglio e rosmarino, vengono grigliati fino a diventare dorati e succulenti. Serviti con il tipico "pane bruschettato" abruzzese, rappresentano un vero e proprio inno alla carne, una prelibatezza da amare con gusto e dedizione.

Ma la cucina di San Giovanni Teatino offre molto di più. I maccheroni alla chitarra sono un'altra specialità da provare assolutamente. Preparati con una pasta fresca tagliata con uno strumento tradizionale abruzzese chiamato "chitarra", questi maccheroni sono spesso conditi con ricchi sughi a base di carne o pomodoro, insaporiti con formaggi locali come il pecorino. Nonostante il comune della provincia di Chieti sia situato nell'entroterra, la sua vicinanza al Mar Adriatico garantisce l'accesso a deliziosi piatti di pesce. Il brodetto, una zuppa ricca e saporita preparata con una varietà di frutti di mare freschi, è un must per gli amanti del mare. Questa pietanza offre un'autentica esperienza culinaria abruzzese, con ingredienti freschi e sapori intensi.

Non si possono dimenticare anche i formaggi locali. San Giovanni Teatino e l'intera regione dell'Abruzzo sono celebri per la produzione di formaggi di alta qualità. Oltre al pecorino, il caciocavallo e il provolone del Monaco sono due delle deliziose opzioni disponibili. Accompagnati da miele locale o marmellate, questi cibi sono un vero piacere per il palato. Per chi ha un debole per i dolci, la cittadina protagonista di questo articolo non delude tra le "Sise delle Monache" (seni delle monache), i "Bocconotti" e i "Mostaccioli" che sono preparati con ingredienti locali come mandorle, miele e cioccolato, regalando una finezza pazzesca e un'esplosione di sapore unica. Per completare questa esperienza culinaria, ci sono qui rinomati vini, come il Montepulciano d'Abruzzo e il Trebbiano d'Abruzzo. Queste bevande esaltano i sapori dei piatti e rendono ogni pasto un'occasione speciale. Ma che costi ci sono in zona?

Abruzzo, ordinano due ricchi menù di pesce al ristorante di San Giovanni Teatino e spendono...

In conclusione, le attrazioni culinarie di San Giovanni Teatino rappresentano un viaggio attraverso la tradizione e l'autenticità della cucina abruzzese, ma la domanda di fondo di quest'articolo è: quanto si spende per esse? Ebbene, come per tutte le città d'Italia, esistono locali più economici e locali che lo sono meno. Su Facebook, ad esempio, è apparso uno scontrino che segna un prezzo di 44 euro totali per due menù completi di pesce.

Nello specifico, l'utente che ha postato la propria esperienza afferma di aver mangiato con 44 euro (e insieme a un'altra persona) una porzione di gnocchi agli scampi, una di linguine alle pannocchie, due fritture miste, un'insalata mista, un piatto di patatine fritte, acqua, mezzo litro di vino bianco, un tiramisù e un caffè. Il costo, insomma, è stato di 22 euro per una ricca cena di pesce.

