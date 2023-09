Palermo, pranzano in due al ristorante di pesce e mostrano lo scontrino: "Adesso scatenatevi pure se volete"

Palermo, una coppia mangia al ristorante di pesce e pubblica sui social lo scontrino: ecco quanto ha speso per un primo e del vino

Palermo, il vivace capoluogo della Sicilia, è rinomata non solo per la sua ricca storia e cultura, ma anche per la sua straordinaria tradizione culinaria. Esplorare le attrazioni qui è un'esperienza che porta i visitatori a scoprire una miscela unica di sapori, ingredienti e influenze culturali che rendono la cucina palermitana davvero speciale. Buonissimo qui è lo "street food." Le strade e le piazze della città sono piene di venditori ambulanti che offrono una varietà di prelibatezze da provare. Da "panelle" (panelle di ceci fritte) e "crocchè" (crocchette di patate) a "arancine" (palle di riso fritte ripiene) e "sfincione" (una sorta di pizza alta), ci sono molte opzioni da gustare mentre si esplorano le vie del posto.

La cucina palermitana è famosa anche per i suoi piatti di pesce. Il mercato della Vucciria è un luogo ideale per scoprire i frutti del mare più freschi e prelibati. Piatti come la "pasta con le sarde" (pasta con le sardine), il "pesce spada alla ghiotta" (pesce spada in salsa di pomodoro, pinoli e uvetta) e il "cuscus di pesce" sono alcune delle specialità che riflettono l'influenza araba nella cucina siciliana. E non si può dimenticare di esplorare il mercato di Ballarò, dove si possono trovare prodotti locali come formaggi, salumi, olive, pomodori secchi e altro ancora. Questi ingredienti di alta qualità sono perfetti per creare un pranzo o una cena tradizionale.

I dolci siciliani sono celebri in tutto il mondo, e Palermo non fa eccezione. I cannoli e le cassatine sono solo alcune delle prelibatezze dolci che si possono gustare nei caffè storici della città o nelle pasticcerie locali. Questi dolci sono spesso preparati con ingredienti come ricotta, pistacchi, arance e miele, e sono un'autentica delizia per il palato. Infine, non è possibile visitare la città senza assaporare un bicchiere di vino locale o una bevanda tradizionale come il "limoncello" o l'"amaro siciliano". Tali bevande sono spesso servite come digestivi dopo un pasto abbondante e sono un modo perfetto per concludere un pranzo o una cena. Ma, a tal proposito, quanto si spende per mangiare in zona?

Palermo, spunta uno scontrino pazzesco: ecco quanto hanno speso in due per mangiare pesce

In conclusione, le attrazioni culinarie di Palermo sono una parte essenziale dell'esperienza di visita a questa affascinante città siciliana. Dai piatti di strada alle specialità di pesce e ai dolci, la cucina palermitana offre una vasta gamma di sapori e aromi che incantano i visitatori e i residenti. Inoltre, a dispetto di quello che si potrebbe credere, esistono posti in cui mangiare a basso costo. Uno di questi è quello segnalato su Facebook da un utente che mostra lo scontrino di un pranzo, scrivendo: "E adesso scatenatevi pure se volete".

Il posto in cui ha mangiato, in effetti, sembrerebbe più una locanda che un ristorante, dal momento che i bicchieri sono in plastica. Eppure vale la pena mangiarci dato che lo scontrino per due segna solo 16 euro per due porzioni abbondanti di pesce (primo al nero di seppia e spaghetti all'astice) e mezzo litro di vino bianco della casa. Conveniente, no?

