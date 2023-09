Puglia, nelle acque cristalline di Polignano a Mare compare qualcosa di inaspettato: l'incredibile testimonianza di un TikToker

Puglia, a Polignano a Mare un avvistamento sospetto: ecco cosa testimonia un TikToker sulla nota piattaforma cinese

Polignano a Mare è una splendida località costiera situata nella regione della Puglia, nel sud Italia, ed è conosciuta per la sua bellezza naturale mozzafiato, le acque cristalline e il suo affascinante centro storico. Tuttavia, oltre ai suoi panorami spettacolari, questa città offre una serie di affascinanti attrazioni che catturano l'attenzione dei visitatori. Il nucleo storico del posto è un vero gioiello. Caratterizzato da vicoli stretti, archi in pietra e case bianche arroccate sulla scogliera a picco sul mare, questo centro è noto per la sua atmosfera romantica. Gli amanti dell'architettura troveranno un grande interesse esplorando le strade e le piazze della città, ammirando le caratteristiche abitazioni bianche e le chiese storiche.

La gastronomia pugliese è un'altra grande attrazione di Polignano a Mare. Ristoranti e trattorie offrono piatti locali come le orecchiette con le cime di rapa, il pesce fresco del giorno, e il gelato artigianale. Il cibo pugliese è noto per la sua semplicità e autenticità, e i ristoranti della città ne sono un ottimo esempio. Non dimenticare si può poi dimenticare di visitare il Museo Pino Pascali, dedicato all'arte contemporanea, che ospita una collezione eclettica di opere d'arte moderna e contemporanea in uno spazio espositivo unico.

Polignano a Mare offre molte opportunità per gli amanti delle attività all'aperto, come il trekking lungo i sentieri costieri o la partecipazione a escursioni in barca per esplorare le grotte marine della zona. Ovviamente però, l'attrazione maggiore del luogo restano le spiagge impressionanti. Tra le più famose ci sono la Spiaggia Lama Monachile e la Spiaggia Cala Paura, entrambe caratterizzate da acque turchesi e scogliere calcaree. Questi posti sono ideali per nuotare, prendere il sole o semplicemente ammirare il paesaggio costiero... Eppure, proprio nelle acque della località ci si potrebbe imbattere in qualcosa di incredibile.

Puglia, a Polignano a Mare una segnalazione incredibile: ecco cos'è spuntato tra le acque

In sintesi, Polignano a Mare è una destinazione che unisce la bellezza naturale delle sue spiagge e grotte con una ricca cultura e tradizione gastronomica pugliese. La sua combinazione di fascino storico e bellezze naturali lo rende un luogo indimenticabile da visitare nel sud Italia. Per gli amanti della pesca, poi, è bellissimo recarsi in alto mare per prendere tranquillamente dei pesci più o meno grossi. Certo, non ci si aspetterebbe invece di incontrare uno...

Squalo, sì! Il TikToker Stephan Nox (@stephannox sul social cinese), ha pubblicato un video all'interno del quale mostra le acque al largo di Polignano a Mare viste dalla sua barca mentre è intento a pescare. All'improvviso spunta uno squalo. Le dimensioni dell'animale non sembrano troppo grandi come quelle di altri simili, tuttavia, è impressionante la sua presenza in acque dove solitamente non nuota. Il dato 'preoccupante' è che gli avvistamenti di tali animali stanno diventando sempre più frequenti.

