Negozio, davanti alla merce compare un cartello surreale: "Chi verrà sorpreso a rubare..."

Negozio, gli articoli esposti all'esterno vengono accompagnati da un cartello surreale: ecco cosa recita la scritta

I negozianti che espongono parte della loro merce all'esterno devono affrontare la sfida di scongiurare il pericolo dei ladri in modo efficace per proteggere il proprio business e garantire la sicurezza dei propri clienti. Questa è una preoccupazione particolarmente rilevante per attività come negozi di abbigliamento, negozi di elettronica, ristoranti e caffè che offrono servizi all'aperto, mercati rionali e bancarelle temporanee. Ci sono alcune strategie e precauzioni che i commercianti possono adottare per proteggere gli articoli dal furto sconsiderato.

In primis, l'installazione di telecamere di sorveglianza ben visibili all'esterno del negozio: questo può da un lato fungere da deterrente per i potenziali ladri, dall'altro aiutare a identificare e catturare i sospetti in caso di furto. Anche gli allarmi antifurto sono un investimento importante per la sicurezza. Possono essere collegati a vetrine o oggetti specifici e far scattare un allarme acustico in caso di furto (certi addirittura arrivano a notificarlo alla polizia). Pure una buona illuminazione esterna può scongiurare i ladri perché può rendere difficile per loro avvicinarsi inosservati.

Ovviamente, il commerciante dovrebbe esporre solo una quantità limitata di merce all'esterno e scegliere con attenzione gli articoli da mettere in vendita in tale modalità. Mantenere solo gli oggetti meno costosi e meno attraenti per i ladri può ridurre il rischio di furto, anche se dal punto di vista pubblicitario potrebbe non risultare una pratica vincente. Se possibile, avere personale di sorveglianza in loco può essere un deterrente efficace contro il furto. I dipendenti possono monitorare da vicino gli acquirenti sospetti e reagire prontamente in caso di comportamento sospetto. Qualcuno di più spiritoso, poi, può utilizzare come 'minaccia' per i malintenzionati dei cartelli!

Negozio, spunta un cartello surreale davanti alla merce esposta: ecco cosa recita

La prevenzione dei furti è fondamentale per la sicurezza e la sostenibilità del business dei negozianti. Implementando le strategie e precauzioni di cui si è ampiamente discusso sopra, i commercianti possono ridurre significativamente il rischio di essere derubati della propria merce e creare un ambiente più sicuro per i loro clienti e il loro personale. C'è anche chi preferisce rispondere in maniera 'forte' al rischio cui si imbatte esponendo i propri articoli all'aperto, come chiunque abbia scritto questo cartello surreale, segnalato dal gruppo Facebook 'Cartelli e insegne VERE e divertenti'.

"Chi verrà sorpreso a rubare, verrà preso a calci in c**o!", si legge sull'avviso che è sì minaccioso, ma anche surreale dal momento che finisce per far passare colui che l'ha affisso dalla ragione al torto in un secondo. Resta sempre vero che le misure contro i ladri non sono mai troppe, ma quella di questo commerciante è davvero originale.

LEGGI ANCHE: Puglia, nelle acque cristalline di Polignano a Mare compare qualcosa di inaspettato: l'incredibile testimonianza di un TikToker