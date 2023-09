Trentino-Alto Adige, va al bar in provincia di Bolzano e pubblica lo scontrino: "Un banalissimo cappuccino costa..."

Trentino-Alto Adige, si reca in un bar in Val Gardena (provincia di Bolzano) e pubblica uno scontrino pazzo: ecco quanto ha speso per un cappuccino

Selva di Val Gardena, una località situata in Trentino-Alto Adige, è rinomata per la sua straordinaria bellezza naturalistica e le sue opportunità di attività all'aperto. Tuttavia, è importante notare che, come molte destinazioni turistiche di alta montagna, può essere costosa. Una delle principali ragioni è la sua popolarità come destinazione turistica. Le Dolomiti sono famose in tutto il mondo per i loro paesaggi montani mozzafiato, le piste da sci eccezionali e le possibilità di escursioni. Questa fama fa sì che la domanda di alloggi, ristoranti e servizi turistici sia alta, il che spesso si traduce in prezzi più elevati.

Le spese maggiori a Selva di Val Gardena riguardano spesso l'alloggio. Gli hotel e le strutture ricettive possono avere tariffe elevate, soprattutto durante la stagione sciistica invernale e l'alta stagione estiva. Se si desidera prenotare un alloggio di alta qualità o in posizione panoramica, ci si può aspettare di pagare di più. Anche i costi delle attività possono aggiungersi rapidamente. Il noleggio di attrezzature da sci, l'acquisto di skipass per le piste e le guide turistiche per escursioni in montagna possono comportare spese significative.

Tuttavia, è importante sottolineare che esistono diverse opzioni per gestire i costi a Selva di Val Gardena. Ad esempio, si possono cercare alloggi più economici in alberghi a conduzione familiare o optare per appartamenti in affitto. Inoltre, è possibile pianificare con attenzione il proprio budget per attività e ristoranti, cercando offerte speciali o approfittando dei pranzi leggeri o dei pasti da asporto per risparmiare. Inoltre, Selva di Val Gardena offre una vasta gamma di attività gratuite o a basso costo, come escursioni autonome, passeggiate panoramiche e ammirazione dei paesaggi montani, che possono consentire di godere della bellezza naturale della zona senza spendere una fortuna. Ma a quanto ammontano davvero i prezzi in Trentino Alto-Adige?

Trentino-Alto Adige, spunta lo scontrino per un cappuccino: ecco quanto costa

In conclusione, Selva di Val Gardena in Trentino-Alto Adige è indubbiamente una destinazione bellissima, ma può risultare costosa, soprattutto durante le stagioni turistiche principali. Quanto si spende, ad esempio, per una colazione (anche abbastanza incompleta in quanto costituita da un solo cappuccino), lo rivela un uomo su Instagram in un post sotto il quale appare questa didascalia: "Scontrino per un banalissimo cappuccino in Val Gardena".

Ebbene, per del latte e del caffè mixati, la cifra pagata in Val Gardena è di 3,20 euro. Malgrado il cappuccino protagonista dell'articolo possa risultare caro, alla luce degli scontrini in cui ci si è imbattuti quest'estate (da grossi pagamenti per il taglio della torta ai supplementi più assurdi), la ricevuta non sembra neanche troppo scandalosa.

LEGGI ANCHE: Puglia, turista settembrina compra la frutta al mercato vicino Lecce e mostra quanto ha speso: "Ecco lo scontrino"