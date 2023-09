Verona, spunta il parcheggio peggiore del 2023: "Ha danneggiato la sua stessa macchina"

Mancano tre mesi alla fine del 2023, ma a Verona abbiamo già il vincitore del peggior parcheggio dell'anno. Nella centralissima piazza Isolo, qualcuno è riuscito al contempo a sostare in un angolo impensabile della città e a danneggiare la propria auto.

L'Italia è il terzo paese europeo per numero di auto immatricolate ogni 1000 abitanti e nella top 10 a livello mondiale. Nel Vecchio Continente ci sono più macchine in proporzione agli abitanti solo in Lussemburgo (640.000 abitanti) e Polonia (che ha superato l'Italia solo nel 2021). Alcuni territori italiani hanno numeri da record: un esempio è la Valle d'Aosta, dove ci sono 1.878 auto immatricolate ogni 1.000 abitanti; l'altra provincia sopra i 1.000 è Trento, con 1.285, seguita dalla vicina Bolzano con 871.

Quasi nessuna regione italiana scende al di sotto della media nazionale di 639 veicoli ogni 1000 abitanti. Il 2023 sembra essere un anno di ripresa per le immatricolazioni dopo un 2022 con numeri bassi per diversi motivi. A Verona, ad esempio, nel mese di giugno del 2023 sono state immatricolate 1.799 nuove auto, a fronte delle 1.557 di 12 mesi prima. Verona, a livello regionale, è seconda a Padova, che da sola ha immatricolato il 20% dei veicoli del Veneto intero. Nei primi sei mesi dell'anno, in Veneto sono state immatricolate 54.144 auto e fuoristrada, circa 7.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Insomma, il Veneto, come quasi tutte le regioni italiane, è 'dipendente' dalle quattro ruote.

Verona, il parcheggio più assurdo dell'anno

L'equazione è semplice: più auto in circolazione ci sono, più è difficile trovare parcheggio. Specialmente in città con numerose Zone a Traffico Limitato e, in generale, disponibilità ridotta di zone per la sosta. Verona, essendo città turistica, ha una Zona a Traffico Limitato piuttosto ampia, dove può entrare un numero ridotto di auto autorizzate. Va da sé che, in alcune zone del centro, parcheggiare sia veramente difficile. Per quanto possa essere frustrante girare a vuoto per una serata intera a trovare un buco per l'auto, alcune soste selvagge sono davvero ingiustificabili. Questa è l'esempio perfetto:

Oltre al fatto che parcheggiare in quella sembra una rotonda (pur senza segnali stradali) sia illegale, il parcheggio in questione vince il premio di peggiore del 2023 anche per un altro motivo. Mettere l'auto in questo angolo della carreggiata può provocare seri danni alla carrozzeria, in particolare alla parte inferiore. Possibile che piazza Isolo, quella sera, fosse così piena di auto da costringere questa persona a parcheggiare così? Questa è l'ennesima dimostrazione che i parcheggi selvaggi non sono certo un'esclusiva del Sud o del Centro Italia, ma che anche nella civilissima Verona alcuni residenti quasi vogliono sfidare il Codice della Strada.

LEGGI ANCHE: "La Liguria in un cartello", nel parcheggio in provincia di Savona compare un avviso esilarante