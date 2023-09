Genova, parcheggia in sosta vietata e qualcuno gli lascia un cartello infame sull'auto: "Vedrai che non sorridi più se..."

Genova, qualcuno mette la propria auto dove non dovrebbe e - puntuale - spunta un cartello infame a lui rivolto: ecco cosa recita

Parcheggiare a Genova può essere un'impresa decisamente ardua. La città, situata tra le colline e il mare, offre una bellezza unica, ma la sua topografia complessa rende la ricerca di un posto auto un vero e proprio ostacolo. Il centro storico è caratterizzato da strade strette e tortuose, spesso in salita o in discesa, e parcheggi limitati. Trovare un luogo per la propria vettura in queste zone può richiedere tempo e pazienza. Inoltre, molte zone di sosta sono a pagamento, e i costi possono essere elevati, soprattutto nelle parti più turistiche della città.

Anche in periferia, dove la situazione dovrebbe essere più agevole, il parcheggio può essere problematico. Le strade sono spesso affollate e il numero di posti auto disponibili è limitato. Inoltre, la sosta è regolamentata da orari e giorni della settimana, il che può complicare ulteriormente la ricerca. Per chi visita Genova in macchina, è consigliabile pianificare con attenzione dove piazzare la propria vettura, cercando parcheggi pubblici o garage convenienti prima di arrivare in città. In alternativa, si può optare per i mezzi pubblici, come bus e metropolitana, che offrono un'alternativa più comoda ed ecologica per spostarsi in città senza doversi preoccupare di altro.

In ogni caso, parcheggiare a Genova richiede una certa dose di pazienza e flessibilità, ma la bellezza della città e le sue attrazioni storiche e culturali valgono sicuramente la pena di affrontare questa sfida. Il problema sorge invece quando a compiere le scorrettezze alla guida sono gli altri. A questo punto, non resta che esibire cartelli e biglietti cattivissimi. L'ideale resta sempre chiamare vigili o chi di competenza, ma non tutti vogliono giungere a questo rimedio 'estremo' per certi versi.

Genova, spunta un cartello cattivissimo su un'auto parcheggiata male: ecco cosa recita

La pagina Instagram @parcheggiodastr***o si occupa di segnalare tutti i peggiori parcheggi d'Italia, ma fa anche altro. Di solito mostra piccole vendette personali attuate da coloro i quali sono colpiti personalmente dalla sosta fatta male. Questo va da ricordini di vario genere lasciati sull'auto a cartelli più o meno irriverenti che mostrano tutto il fastidio di avere a che fare con persone fondamentalmente maleducate.

Una delle ultime foto pubblicate mostra un cartello spuntato sotto le gomme di un'auto a Genova, evidentemente parcheggiata male. Nel post non è presente la foto dell'opera d'arte, tuttavia, immaginiamo che per aver scritto tali parole, ci sia una problematica. Ecco nello specifico cosa si legge, rigorosamente su cartone con tanto di pennarello nero: "Qui è vietato parcheggiare! Rispetta le regole. Grazie. Ti arriva la multa, vedrai che sorridi meno!". Quest'ultima parola è sottolineata forse perché vuole essere più incisiva. La 'minaccia' comunque è dietro l'angolo, anche se sotto una forma poetica.

