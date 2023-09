Campania, vanno al bar e pubblicano lo scontrino: "Ecco quanto si spende a Ischia per una colazione"

Campania, si recano in un bar a Ischia per fare colazione e pubblicano sui social lo scontrino: ecco a quanto ammonta la spesa

Ischia, situata nel Golfo di Napoli in Campania, è senza dubbio una delle destinazioni più affascinanti e rinomate d'Italia. L'isola offre una combinazione irresistibile di paesaggi mozzafiato, acque cristalline, sorgenti termali naturali e una ricca storia culturale. Tuttavia, è importante sottolineare che questa bellezza naturale e culturale può essere associata a un costo elevato, il che può rappresentare una sfida per i visitatori e i residenti. Gli alloggi sull'isola, specialmente nelle zone costiere più affollate e nei periodi di alta stagione, possono risultare costosi.

Le strutture alberghiere di lusso e le spa termali, che sono parte integrante dell'esperienza di Ischia, tendono ad avere tariffe elevate. Anche l'accesso alle spiagge private può comportare un costo aggiuntivo. Questi fattori possono influire sul budget di chi desidera trascorrere del tempo sull'isola della Campania. Inoltre, i ristoranti e i locali notturni di Ischia offrono cibo e intrattenimento di alta qualità, ma a prezzi che riflettono questa qualità. Ciò può rappresentare una spesa significativa per coloro che desiderano sperimentare la cucina locale e la vita notturna dell'isola.

Tuttavia, è importante notare che Ischia offre anche opzioni più economiche per chi cerca di risparmiare. Ci sono pensioni, bed & breakfast e ristoranti più accessibili, soprattutto nelle zone meno turistiche dell'isola. Inoltre, visitarla fuori dalla stagione turistica può essere un modo per risparmiare sui prezzi dell'alloggio e delle attività. Ma se si volesse fare semplicemente una colazione sull'isola della Campania più amata (insieme a Capri, ovviamente), quanto costerebbe?

Campania, scontrino di una colazione a Ischia: il prezzo più alto non è il cibo

La bellezza di Ischia è innegabile. Le sue spiagge, i giardini termali, i siti storici e la cultura locale la rendono una meta ambita per chi cerca una fuga rilassante e affascinante. Il trucco sta nel bilanciare le esperienze di lusso con quelle più accessibili per adattarsi al proprio budget e godere al massimo di tutto ciò che l'isola della Campania ha da offrire. Ad esempio, se si alloggia sul posto, sarebbe opportuno prendere una pensione con colazione inclusa. Farla al bar può avere costi elevati, come dimostra lo scontrino apparso su Facebook e oggi preso in esame.

Ebbene, sullo scontrino in questione si legge una colazione per quattro persone composta da quattro caffè e un cornetto. Se la bevanda costa solo 2 euro a testa (quindi per un totale di 8 euro) e l'unico cibo acquistato ne costa 2,30 (sembrerebbe, insomma, un prezzo vantaggioso), quello che si fa pagare ben caro è il servizio. La consumazione, senza sedersi al tavolo costerebbe 10,30 euro, mentre - dal momento che qualcuno viene a consegnarla, pulisce il tavolo e prende l'ordinazione, il prezzo sale di ben 20 euro (il costo a persona è di 5 euro per i quattro clienti), arrivando ad essere 30,30 euro.

