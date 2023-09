Città italiane, sul citofono compare una scritta esilarante: "Non funziona, fate così"

Avere un citofono funzionante è essenziale per chiunque. I guasti, però, sono all'ordine del giorno. In attesa che un tecnico lo ripari, esistono varie soluzioni alternative a favore dei propri ospiti.

Molti conoscono o hanno sentito nominare almeno una volta Alexander Graham Bell. Per chi non lo sapesse, è la persona che, ufficialmente, ha inventato il telefono. A voler essere più precisi, è stato il primo a depositarne il brevetto nel 1876. Esistono varie controversie su questa invenzione: l'inventore Elisha Gray, curiosamente, presentò la richiesta di brevetto nello stesso giorno di Bell, ma alla fine fu quest'ultimo a vedersi attribuita la paternità dello strumento. Quattro anni dopo, Bell ha inventato anche il citofono.

Sfruttando una tecnologia quasi identica, il citofono permette la comunicazione tra due punti all'interno di un edificio o tra un edificio e le sue unità periferiche. Nel 2023, praticamente tutti gli edifici moderni, che siano residenziali o commerciali, ne hanno uno. Oltre che uno strumento utile, ha migliorato anche la sicurezza degli ambienti. Fungendo da filtro, infatti, può evitare l'ingresso di malintenzionati. Come ogni dispositivo elettronico, il citofono non è certamente indistruttibile. Il continuo utilizzo, prima o poi, causa guasti più e meno gravi ed a tutti è capitato di doverne fare a meno per qualche ora o per qualche giorno.

Il citofono non funziona: la soluzione di questa famiglia è geniale

Le persone che sono nate o cresciute in un'epoca in cui gli smartphone sono diventati praticamente indispensabili spesso si chiedono: com'era la vita prima di questa invenzione? Come si trascorrevano i momenti piatti di una giornata? Come ci si metteva d'accordo con i propri amici per uscire? Lo stesso interrogativo se lo pone chi ha vissuto sempre con il citofono. In passato, in molti palazzi era presente un portiere, che si occupava di chiamare la persona desiderata dal suo ospite. In quelli sprovvisti di portiere, si andava direttamente a bussare alla porta. Altri ancora urlavano dal piano terra uno o più nomi, catturando l'attenzione della persona desiderata.

La scritta è breve e chiarissima. Fa piuttosto ridere l'imperativo impersonale "Annunciarsi", che sa tanto di ordine un po' stile retrò. In che modo qualcuno dovrebbe "annunciarsi"? Urlando il proprio nome? Emettendo suoni rumorosi? Iniziando a suonare uno strumento a fiato? La scritta sul cartoncino è divertente ma al contempo ambigua. Il citofono, come lo smartphone, è uno di quei dispositivi elettronici di cui non sappiamo fare a meno, pur essendo consapevoli che per secoli e secoli l'umanità non lo ha avuto a disposizione. Ecco perché, quando non funziona, si va in confusione e compaiono cartelli del genere.

