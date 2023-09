Napoli, compare uno scontrino di 10 anni fa : "Ecco quanto si spendeva al pub per due panini e due bibite"

Napoli, spunta uno scontrino del 2014: ecco com'erano differenti i prezzi per due panini e due bevande al pub

Napoli, oltre ad essere famosa per la sua ricca storia e cultura, è un paradiso culinario dove ogni angolo offre delizie gastronomiche. La cucina partenopea è rinomata in tutto il mondo e offre una vasta gamma di piatti tradizionali che soddisferanno i palati più esigenti. Uno dei piatti napoletani più iconici è, naturalmente, la pizza napoletana. Questa pizza ha una base sottile e soffice con pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala Campana DOP, basilico fresco e olio d'oliva extravergine. I ristoranti e le pizzerie servono alcune delle migliori pizze al mondo. Non importa se si preferisce una Margherita classica o una pizza con ingredienti più audaci, si rimane sempre incantati dalla qualità e dal sapore autentico di questo cibo.

La città è anche famosa per le sue specialità di pesce. Piatti come la pasta alle vongole, con veraci vongole fresche, aglio, prezzemolo e peperoncino, e il fritto di paranza, una selezione di pesci piccoli fritti in pastella, sono imperdibili per gli amanti del pesce. Napoli è anche il luogo ideale per degustare i dolci tradizionali italiani. Le sfogliatelle ripiene di ricotta dolce, e i babà, dolci a base di lievito imbevuti di liquore, sono tra le prelibatezze più amate, soprattutto se serviti con un espresso napoletano, che è una tradizione sacra nel posto. In effetti, anche solo un caffè al banco in un bar locale è un'esperienza autentica e una pausa piacevole durante la propria esplorazione culinaria del posto.

Per quanto riguarda i pub, il capoluogo campano offre numerosi locali dove si possono gustare panini gourmet e birre artigianali. Alcuni di questi locali offrono una vasta selezione di panini con ingredienti di alta qualità, come formaggi locali, salumi e salse gustose. È un'opzione ideale se si desidera un pasto informale ma delizioso mentre si scopre la vita notturna partenopea. Tra i panini più amati, è da citare quello con la porchetta, un maiale arrosto croccante e succulento. Possono essere trovati, oltre che nei già citati pub, in numerosi chioschi per la strada. Inoltre, si può perdere l'opportunità di assaporare un panino con la mozzarella di bufala fresca, pomodoro e basilico, un classico piacere italiano noto come "caprese". Ma quanto costa tutto questo ora e quanto costava nel 2014?

Napoli, spunta uno scontrino del 2014: per due panini e altrettante bibite la spesa era di...

In conclusione, Napoli è una città che delizia i sensi con la sua cucina straordinaria, dai piatti tradizionali come la pizza e la pasta ai panini gustosi nei pub locali. La cucina partenopea è una celebrazione della passione e della tradizione gastronomica italiana, e la sua diversità e autenticità la rendono una destinazione culinaria imperdibile. Ma come sono cambiati i prezzi nel corso del tempo? Ebbene, oggi in media il panino in un pub non costa meno di 7/8 euro, pertanto, con le bibite si arriva almeno a 10 euro a persona.

Nel 2014, invece, come testimonia uno scontrino apparso su Instagram, ogni panino costava all'incirca 3,50 euro, mentre ogni Fanta circa 1,50. Così, facendo un rapido calcolo, con 10 euro riuscivano a mangiare ben due persone. Lo scontrino è nostalgico anche per gli amanti del calcio dato che recita, in fondo: "Forza Ciro! Romano bastardo". Il Ciro in questione, altri non era che un giovane Dries Mertens approdato al Napoli nel 2013 e molto amato per il periodo di permanenza nella squadra campana.

