Milano, scene surreali al ristorante: "Guardate questo venditore ambulante come si fa pagare"

A Milano, in un ristorante, è stata registrata una scena a tratti surreale: un venditore delle rose ha accettato una forma di pagamento piuttosto insolita per un ambulante. Eppure è il segno dei tempi che cambiano.

I tempi cambiano e insieme a loro i metodi di pagamento. La pandemia da Covid 19 è stata uno shock per la popolazione mondiale. I governi mondiali, nei mesi in cui il virus faceva davvero paura, hanno incentivato l'uso di forme di pagamento digitale. Sebbene non sia mai stato dimostrato scientificamente che si potesse contrarre il Covid toccando una banconota, il messaggio fatto passare era che i contanti andavano evitati a favore di forme di pagamento 'contactless'. Va altresì detto che in molte città italiane pagare con la carta, per piccoli e grandi importi, era già diventato normale, ma la pandemia ha accelerato il processo.

Quali sono le città italiane in cui il contante è sempre meno usato? Uno studio realizzato dall'istituto 'The European House – Ambrosetti' ha dato risultato a loro modo curiosi. Napoli, Palermo e Bari non compaiono nelle prime dieci posizioni. Nella top 10, infatti, c'è una sola città del Sud (due se consideriamo la Sardegna una regione meridionale). Al decimo posto, infatti, troviamo Reggio Calabria. A salire, dal nono al terzo posto, ci sono Venezia, Cagliari, Roma, Bologna e Torino. Quali saranno, dunque, le tre città sul podio? Molti penseranno che Milano sia la prima per largo distacco, ma non è così. Al terzo posto si posiziona Bologna, mentre Milano è seconda; al primo posto c'è Firenze.

Milano, il venditore delle rose accetta pagamenti con POS

Molte persone danno per scontato che sia impossibile pagare i venditori ambulanti con la carta di credito. Non a caso, chi vuole evitare di dare 1€ ai 'tizi delle rose' afferma di "non avere contanti". Beh, in casi particolari questa scusa non è più valida. La pagina Welcome to Favelas ha ricevuto il video di una persona residente a Milano che mostra come in un noto ristorante del capoluogo lombardo, un venditore ambulante sia provvisto di POS! Chi registra il video ride per tutto il tempo nell'immortalare una scena estremamente rara in Italia:

La scena è oggettivamente surreale. In molti si chiedono: quale sarà la partita IVA collegata a quel POS? Come farà il venditore delle rose a ricevere la sua quota? Come sanno coloro che pagano con il cellulare, pochi secondi dopo il pagamento, sul cellulare arriva una notifica che mostra il nome della ditta/società a cui sono stati versati i soldi. Sarebbe molto curioso conoscere chi ha fornito il POS al venditore, perché è improbabile che sia intestato a lui. I tempi cambiano: a Milano sempre meno gente gira con i contanti in tasca e perfino gli ambulanti si sono dovuti adattare ai tempi che cambiano.

