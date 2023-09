Piemonte, va in una pizzeria in provincia di Torino e pubblica lo scontrino: "Che caduta di stile far pagare anche..."

In Piemonte, a Pino Torinese (Torino), spunta uno scontrino scandaloso di una pizzeria: a fare scalpore non è il prezzo delle pizze, ma un'aggiunta che rappresenta una caduta di stile a detta del consumatore

Pino Torinese è un piccolo comune situato sulle colline che circondano la città di Torino, in Piemonte. Pur essendo un luogo relativamente piccolo, offre diverse attrazioni e caratteristiche che lo rendono un luogo interessante da visitare. Una delle bellezze principali è la posizione panoramica. Non essendo situato in pianura, regala una vista mozzafiato sul capoluogo piemontese e sulle Alpi circostanti. Questo lo rende un luogo ideale per chi ama la fotografia e la natura, in quanto dona molte opportunità per scattare foto panoramiche spettacolari.

Il centro storico di Pino Torinese è un altro luogo affascinante da visitare. Le sue stradine strette e pittoresche sono piene di storia e carattere. Qui si possono trovare antiche chiese, edifici storici e una piacevole atmosfera rurale che fa sentire lontano dalla frenesia della città. Se si è interessati all'arte e alla cultura, la città ospita anche alcune mostre e eventi culturali durante l'anno. Si può visitare, ad esempio, la Casa Museo che fornisce una panoramica sulla storia e la cultura del luogo. Gli amanti della natura, poi, trovano molte opportunità per fare passeggiate ed escursioni nei dintorni del posto. Le colline circostanti sono ideali per il trekking con sentieri ben segnalati e panorami mozzafiato. Inoltre, il Parco Naturale di Superga è nelle vicinanze e rappresenta un'ulteriore possibilità per esplorare la bellezza naturale della zona.

Infine, per gli amanti della buona cucina, Pino Torinese offre una varietà di ristoranti e trattorie dove si può gustare la cucina piemontese tradizionale. Dai piatti a base di tartufo alle specialità a base di carne, si trova sicuramente qualcosa che soddisfi il proprio palato. E, ovviamente, come sempre, non mancano le pizzerie. Proprio presso una di queste si è recato un uomo che ha condiviso la propria esperienza (negativa) su Facebook, mostrando uno scontrino scioccante.

Piemonte, nella pizzeria a Pino Torinese lo scontrino scandaloso: fanno pagare 15 euro per...

Se si cerca un luogo tranquillo e affascinante da visitare vicino a Torino, Pino Torinese potrebbe essere la scelta perfetta. Con la sua bellezza naturale, la sua storia e la sua cultura, offre un'esperienza unica che permette di fuggire dalla vita urbana per un po' e immergersi nella tranquillità delle colline piemontesi. Ci si aspetterebbe, dunque, prezzi meno alti anche per il settore della ristorazione, invece non è proprio così.

Un utente di Facebook condivide la propria esperienza negativa esibendo uno scontrino per 10 pizze, altrettante bibite, qualche caffè, amaro e torta. Nel complesso sono stati spesi 197 euro. Il prezzo è nella media, tuttavia quello che fa scalpore è il fatto che sia stato fatto pagare ben 15 euro il taglio di una torta (proveniente da una pasticceria, presumibilmente) nelle porzioni richieste. La spesa è alta e il consumatore commenta: "15 euro per tagliare una torta portata da noi è stata proprio una caduta di stile".

