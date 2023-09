Sul portone appare un avviso perfetto per i condomini maleducati e tonti: "Questa parola significa..."

Davanti al portone d'ingresso di un condominio salta fuori un cartello che se la prende con gli inquilini non proprio educati e anche un po' ignoranti: ecco cosa recita

Generalmente il portone d'ingresso di un palazzo è il luogo in cui si concentrano la maggior parte degli avvisi inerenti agli abitanti del condominio stesso. Molte volte capita di leggervi sopra cartelli inerenti a lavori in strada che potrebbero disturbare inquilini, altre volte invece si tratta di disagi legati alla mancanza di corrente o di acqua per qualche ora (quest'ultima soprattutto in estate, quando più facilmente vengono a crearsi problemi idrici). Altre volte ancora, sul portone si leggono biglietti di vicini che se la prendono con altri dando luogo a vere e proprie faide. Per fortuna, per riuscire ad arginare tali problemi esistono gli amministratori di condominio.

Queste figure che di solito fanno parte della vita di ogni condominio, sono uomini o donne ai quali ci si rivolge per risolvere i problemi di qualsiasi natura che riguardano il palazzo. Loro compito è non solo risolvere le difficoltà, ma anche indire delle riunioni per far fronte - eventualmente a delle divergenze più o meno pesanti che possono nascere. In ogni caso, che siano esterni o interni al palazzo ad affiggere avvisi, sembra proprio che il posto preferito sia l'ingresso. Ciò perché, nel bene e nel male, tutti devono necessariamente passarci. Così, recentemente, è apparso in un condominio di una città italiana non meglio identificata un cartello esilarante proprio sul portone.

Portone, all'ingresso spunta un cartello esilarante: la spiegazione scritta è più che logica

Uno dei maggiori fastidi per alcuni inquilini nei palazzi è quello di incrociare persone sconosciute nell'androne. A volte, in alcune zone d'Italia e del mondo, ci si potrebbe imbattere anche in tipi loschi e poco raccomandabili. D'altra parte, in certi casi, il primo step per i ladri è proprio quello di entrare dal portone per poi arrivare nelle case. È questa la ragione principale per la quale, in tantissimi tra condomini e amministratori, ci tengono che l'accesso sia ben chiuso: si presuppone che i proprietari degli appartamenti abbiano le chiavi.

Evidentemente però, alcune persone piuttosto pigre (o sarebbe meglio scrivere maleducate), preferiscono lasciare sempre il portone adagiato perché aprirlo costa loro una fatica immensa. È proprio a tali individui che si rivolge un cartello apparso davanti al portone di un condominio italiano. Trattasi di un avviso anche esilarante per certi versi, segnalato dalla pagina Instagram @cartellicondominiali. Ecco nello specifico cosa recita.

"Si prega di verificare che il portone sia chiuso. Grazie", queste le parole che si possono leggere. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse per un'ulteriore aggiunta fatta in un secondo momento con pennarello nero: "Voce del verbo chiudere". Insomma, sembra proprio che chiunque abbia stenografato l'avviso non solo ritenga certi condomini incivili, ma anche un po' tonti!

