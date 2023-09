Isola d'Elba, qualcuno dà alla sua barca un nome cattivissimo: "La vostra invidia..."

Isola d'Elba, nel porto di Marciana Marina spunta il nome di una barca davvero particolare: la frase ha come protagonista l'invidia

L'Isola d'Elba è una delle gemme nascoste dell'Italia e una delle isole più grandi dell'arcipelago toscano. Con le sue bellezze naturali, la sua storia ricca e la sua atmosfera incantevole, offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori. In primis, è famosa per le sue spiagge incantevoli fatte di sabbia dorata o calette nascoste tra le rocce. Insomma, c'è una varietà di opzioni per gli amanti del mare e del sole. Alcune dei lidi più famosi includono la spiaggia di Fetovaia, la spiaggia di Biodola e la spiaggia di Sansone. L'isola è una destinazione ideale anche per gli amanti della natura e dell'escursionismo. Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano copre gran parte dell'isola e offre una rete di sentieri che attraversano boschi, montagne e coste spettacolari. L'escursione fino alla cima del Monte Capanne offre viste panoramiche mozzafiato.

L'isola ospita una serie di castelli e fortezze storiche che risalgono a varie epoche. Il Forte Falcone e il Forte Stella a Portoferraio sono tra i più noti e offrono una panoramica sulla storia del posto. Essa è ricca e ciò è evidente dai suoi musei e siti culturali. Il Museo Nazionale di Napoleone ad esempio è dedicato all'imperatore francese, che fu esiliato proprio qui. Inoltre, la cucina elbana è deliziosa, con piatti a base di pesce fresco, come la zuppa di pesce, e specialità come la "cacciucco elbano" e la "schiacchiata all'olio". Ed è impossibile non citare gli ottimi vini, tra cui l'Aleatico.

L'Isola d'Elba è un paradiso per gli amanti degli sport acquatici. Qui si possono praticare il windsurf, il kitesurf, il kayak e l'immersione subacquea. Durante l'estate, poi, la zona ospita una serie di eventi culturali e festival, tra cui concerti, spettacoli teatrali e sagre locali. È un modo fantastico per entrare del tutto nella cultura elbana. Infine, la zona è punteggiata da numerosi villaggi pittoreschi. Portoferraio, la città principale, è famosa per la sua architettura storica e il suo porto. Capoliveri offre una vista panoramica sulla costa, mentre Marciana Marina è un affascinante borgo di pescatori. Proprio qui è apparso un nome 'bizzarro' di una barca: ecco com'è stata chiamata.

Isola d'Elba, spunta una barca dal nome lunghissimo e infame: ecco com'è stata chiamata

In sintesi, l'Isola d'Elba è una destinazione eclettica che offre una vasta gamma di attrazioni per ogni tipo di viaggiatore. Che si sia interessati alla natura, alla storia, alla cultura o al relax in spiaggia, si trova sempre qualcosa di speciale su questa bellissima isola nel cuore del Mar Tirreno. E semplicemente passeggiando al porto, poi, possono spuntare dei sorrisi nel leggere dei nomi particolari di barche.

La pagina Instagram @nomidibarche fa proprio questo: raccoglie tutte le imbarcazioni che siano state appellate in maniera particolare. Quella oggi protagonista dell'articolo ha un nome cattivissimo accompagnato dal disegno di un polpo gigante color marroncino. La frase che si legge sulla prua, infatti, è: "La vostra invidia è la mia forza". Il riferimento, probabilmente, è a tutti coloro i quali sono sempre pronti a invidiare i possessori di barche!

