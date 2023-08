Vegano cambia dieta e inizia a mangiare solo carne cruda: "Perché l'ho fatto e come mi sento oggi"

Un 20enne è passato dall'essere vegano al cibarsi esclusivamente di carne cruda. Stando alle sue parole, "non è mai stato meglio". Il ragazzo ha dato perfino dei consigli a chi volesse seguire la sua stessa dieta.

Stando a uno studio del 2014 realizzato da Faunalytics (all'epoca Humane Research Control), solo un vegano su cinque riesce a rimanere 'fedele' a vita alla propria dieta. Su 11.000 vegani intervistati, ben l'84% ha ammesso di essere tornato a mangiare carne. E ancora: un terzo dei partecipanti al sondaggio è stato vegano per tre mesi o meno, mentre più della metà ha (ri)aggiunto la carne alla propria dieta nel giro di un anno. Insomma, il veganismo non sembra essere per tutti.

Solitamente chi torna a mangiare carne lo fa in misura moderata e solo dietro consiglio di un nutrizionista, per assumere alcuni nutrienti che le piante non riescono a fornirgli. Non mancano, tuttavia, i casi estremi: uno di questi vede come protagonista lo svedese Jonas Hussain, oggi 20enne. Diventato vegano praticamente da bambino, ha smesso di esserlo nel 2019. E, a differenza di molti 'ex vegani', è passato all'opposto: mangiare esclusivamente carne (e pesce), per di più cruda. In un'intervista, il 20enne ha spiegato di "non essere mai stato meglio" a livello fisico e mentale dopo questo cambio di alimentazione.

Il vegano che ha iniziato a mangiare solo carne cruda

Hussain ha ammesso di aver cambiato dieta dopo aver visto i video di Aajonus Vonderplanitz, un nutrizionista 'alternativo' (deceduto qualche mese fa) che consigliava ai suoi seguaci di seguire la controversa 'dieta da primitivo', consistente solo di carne cruda. Il 20enne svedese ha seguito il suo consiglio ed ha iniziato a mangiare carne di bovino cruda, carne di pollo non cucinata e talvolta anche pesce crudo. Insomma, è passato dall'evitare di cibarsi di cadaveri a consumarli senza nemmeno cucinarli. "Non mi sono mai ammalato. La mia carne preferita? Quella macinata: è economica, la trovo ovunque e non ha un odore sgradevole come quella di pollo", ha dichiarato a PA Real Life.

Ancora più curioso un altro passaggio dell'intervista: "Lo faccio per la mia salute. Non mangerei una fetta di torta nemmeno se mi dessero 10.000€: c'è troppo zucchero dentro". E ancora: "Se un esperto di sicurezza del cibo guardasse quello che mangio, si sentirebbe male. A volte mangio anche carne leggermente avariata: ho mandato giù pezzi di carne marroncini, fegati tendenti al verde e cosce di pollo davvero puzzolenti. Però non mi è successo niente. Ho fatto degli esperimenti, ho capito che mangiare la carne cruda non fa male". Il ragazzo ha ammesso di mangiare "di tanto in tanto" frutta e verdura, ma anche queste rigorosamente crude. Chiaramente si tratta di una scelta di vita controversa e non consigliamo a nessuno dei nostri lettori di imitare il 20enne. Se quest'idea dovesse frullarvi per la testa, vi consigliamo di parlarne prima con un nutrizionista.

