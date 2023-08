Bar espone un cartello infamissimo contro chi butta i mozziconi nelle piante: "Lo capiamo subito se..."

Da ormai quasi venti anni, è vietato fumare all'interno di bar e in generale attività commerciali. Mentre all'esterno, per ora, è ancora consentito farlo. Proprio un bar ha esposto un cartello infame contro coloro che gettano i mozziconi nelle piante.

Nel gennaio del 2005 in Italia entrava in vigore la cosiddetta Legge Sirchia. In estrema sintesi, 18 anni fa il divieto di fumo veniva esteso a quasi tutti i locali chiusi esistenti in Italia, compresi quelli di lavoro privati e non aperti al pubblico, ma anche e soprattutto a bar e ristoranti. Chiaramente si è ancora liberi di farlo a casa propria e al chiuso nei locali commerciali che prevedono un'area riservata ai fumatori, opportunamente indicata e separata dal resto degli ambienti (un esempio sono gli aeroporti).

Non è affatto da escludere che, entro il 2025, il divieto di fumo venga esteso anche ad alcune zone all'aperto. Dal 2021 a Milano non si possono accendere sigarette all'aria aperta, se ci sono persone nel raggio di 10 metri, sebbene in pochi rispettino (e facciano rispettare) questa norma. L'attuale esecutivo di centro-destra starebbe pensando di estenderlo a tutto il paese, con qualche aggiunta: si pensa di bandire totalmente il fumo se nelle vicinanze ci sono bambini o donne incinta. Non è chiaro se si applicherà anche ai tavolini all'aperto dei bar. Come noto, molti fumatori amano accompagnare una sigaretta al caffè o alle bevande alcoliche e, forse, sarebbe una misura molto impopolare.

Il cartello del bar contro chi getta mozziconi nelle piante

Sta di fatto che molte persone, specialmente quelle che consumano in piedi nei bar, non si preoccupano di gettare i mozziconi negli appositi contenitori. Spesso finiscono per terra o, peggio ancora, nelle piante. Se per terra possono essere rimossi dopo una semplice spazzata, toglierli dalle piante è un processo più complesso per gli addetti alle pulizie. Inoltre le sostanze chimiche presenti nella sigaretta possono inquinare il terreno e far morire i fiori. Non a caso, il proprietario di un bar ha esposto un cartello dai toni infami contro chi a sua volta si comporta male, lasciando i mozziconi nelle piante:

Al di là dei toni forti, in questo foglio A4 c'è della indubbia genialità. Il passaggio "in un (1) tentativo" è oggettivamente un tocco di classe. Da bambini si diceva: "Scherziamo su tutto ma sulle madri no": il proprietario del bar è venuto meno a questa regola. Evidentemente togliere decine di cicche di sigaretta dalle sue piante ogni sera era diventato frustrante e per diminuirne il numero, è passato alle offese contro chi ha questa pessima abitudine. Chi di inciviltà ferisce, di inciviltà perisce.

