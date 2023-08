"Premi il bottone rosso, cosa potrà mai succedere?", lui lo fa e rimane senza parole

Nel bagno di un ristorante, spicca un grosso bottone rosso, con un cartello recitante: "Premilo... qual è la cosa peggiore che potrebbe capitare?". Un sessantenne lo ha fatto ed è rimasto sbalordito dalle conseguenze del suo gesto.

Quante volte, in un giorno, premiamo un bottone? Per sbloccare il nostro cellulare, spesso, premiamo quello laterale. Per alzare o abbassare il volume di un video, facciamo lo stesso. E ancora, per accendere la tv, spegnerla, cambiare canale, entrare nelle impostazioni. I bottoni governano la nostra vita? Nell'epoca moderna dove la tecnologia è presente in tutti gli ambiti dela vita quotidiana, servono anche a prendere anche decisioni molto importanti. Quando inviamo una e-mail di lavoro o scriviamo un messaggio alla persona che ci interessa, premiamo il bottone 'Invio'.

Chiaramente sono anche altre circostanze meno piacevoli, di emergenza. Quanti di noi si sono trovati in un ascensore bloccato? In quel caso non resta altro che premere il bottone delle emergenze, sperando che qualcuno risponda e ci rassicuri che risolverà il problema in tempi brevi. Chi lavora in fabbrica sa che esiste il bottone rosso delle emergenze, da schacciare quando l'incolumità delle persone è a rischio. Si tratta di uno strumento che interrompe il flusso di energia elettrica e talvolta avvia un blocco di sicurezza di tutti i dispositivi in funzione. Proprio uno simile è stato trovato nel bagno di un ristorante americano ed è finito in uno dei video più virali delle ultime 24 ore su TikTok.

"Premi il bottone rosso, cosa potrà mai succedere?"

Il video è tanto breve quanto semplice. Nei primi secondi si vede un uomo che inquadra un grosso bottone rosso. Sul muro del bagno, a pochi centimetri, c'è un cartello che recita in inglese: "Premilo... qual è la cosa peggiore che potrebbe capitare?". Subito dopo, il sessantenne si inquadra da solo allo specchio mentre sorride felice. Come prevedibile, finisce per premere il bottone e a quel punto rimane sorpreso da quello che succede. Ecco il video che in meno di 24 ore ha già raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni su TikTok:

Come si può vedere e sentire, parte "Stayin' Alive" dei Bee Gees e la stanza diventa una discoteca stile anni '80, con le luci a effetto caleidoscopio. "Non me ne andrò mai da questo bagno", scrive l'autore del video, rimasto soddisfatto dalle conseguenze del suo gesto. Nella didascalia al video, la pagina TikTok che l'ha rispostato scrive: "Il tizio non è riuscito a controllare la sua impulsività". Le persone più ansiose, forse, non avrebbero premuto quel pulsante, ma i più curiosi hanno capito che di certo un ristorante non poteva installare un bottone che causasse un'esplosione o, in generale, danni fisici ai loro clienti. Difficile prevedere che sarebbe partita una hit degli anni '80 e che si sarebbero attivate delle luci da discoteca, ma per fortuna al mondo esistono ancora persone creative e imprevedibili, che rendono la vita meno noiosa.

