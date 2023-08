Lecco, camionista scrive sul retro del mezzo uno slogan grottesco per pubblicizzare una pescheria: "Sempre in..."

Una pescheria di Lecco ha deciso di utilizzare il retro di un mezzo per farsi pubblicità: ecco cosa c'è scritto sul camion in questione di tanto esilarante

Scrivere sul retro di un mezzo per pubblicizzare un'attività è una strategia di marketing efficace che può attirare l'attenzione del pubblico ed è per questo che una pescheria di Lecco non ha esitato a farlo. Ovviamente, quando si decide cosa utilizzare come slogan, è importante tenere presenti alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, il messaggio deve essere chiaro e conciso. C'è solo un breve momento per catturare l'attenzione delle persone mentre il camion si muove, quindi è necessario che il testo sia facile da leggere e che il messaggio sia immediatamente comprensibile. Utilizzare frasi brevi e dirette può essere una strategia vincente.

In secondo luogo, si devono evidenziare i punti salienti dell'attività che si vuole promuovere. Questi possono includere il nome dell'azienda, il tipo di prodotti o servizi offerti, eventuali offerte speciali o promozioni in corso e le informazioni di contatto, come il sito web o il numero di telefono. Allo stesso modo, la formattazione è cruciale: sempre meglio sfruttare caratteri grandi e audaci e scegliere colori che contrastino bene con lo sfondo del mezzo. Infine, è essenziale non dimenticare di includere un richiamo all'azione, come invitare le persone a fare qualcosa in risposta all'annuncio, visitare il sito web, chiamare per prenotare un appuntamento o recarsi direttamente nel negozio.

Eppure, la creatività è un altro elemento chiave nella scrittura di un messaggio di pubblicità efficace. Utilizzare frasi accattivanti o giochi di parole che possano attirare l'attenzione è una scelta sempre perfetta. Un tocco di originalità può fare la differenza nel distinguere il messaggio dagli altri che ci sono in giro. Così deve averla pensata chi ha scritto quest'insegna particolare sul mezzo per pubblicizzare una pescheria di Lecco.

Lecco, la scritta sul retro del mezzo è esilarante: ecco la pescheria come si fa pubblicità

In sintesi, quando si scrive sul retro di un mezzo per pubblicizzare un'attività, bisogna cercare di essere chiari, concisi e creativi nel proprio messaggio. Assicurarsi che il testo sia ben formattato e includere un richiamo all'azione per incoraggiare il pubblico ad impegnarsi nell'attività è fondamentale. Con una pianificazione attenta e un messaggio persuasivo, si può sfruttare al meglio questa forma di pubblicità mobile, come ha fatto una pescheria di Lecco segnalata dalla pagina Instagram @insegnedime**a.

Dietro il mezzo, infatti, si può leggere: "Pescheria ittica lecchese, sempre in polpo-sition". Seguono le indicazioni per raggiungere il posto a Lecco e, accanto, il disegno di un polpo su una vespa azzurra con tanto di casco. L'effetto finale è comico e grottesco per l'assonanza voluta e geniale tra pole position (la posizione più avanzata nelle gare di Formula 1, ad esempio) e 'polpo-sition' (l'utilizzo del nome dell'animale acquatico). A voi non ha strappato un sorriso la scritta?

LEGGI ANCHE: Va in ferie dal 18 luglio all'11 gennaio e lascia un cartello infame: "Chiudo per così tanto tempo perché..."