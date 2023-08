Cinque Terre, il nome della barca nel porto di Riomaggiore è un avvertimento cattivissimo: "O fai questo o scendi"

Cinque Terre, a Riomaggiore la bellezza non la si trova solo nel paesaggio, ma anche nel nome di una barca nel porto... davvero bizzarro!

Riomaggiore, uno dei gioielli delle Cinque Terre nella costa ligure italiana, cattura il cuore dei visitatori con il suo incantevole fascino marittimo e l'atmosfera autentica. Questo affascinante villaggio costiero offre un'esperienza indimenticabile attraverso una combinazione di panorami mozzafiato, architettura colorata e una cultura vivace. Mentre si passeggia per le stradine tortuose della città, si resta affascinati dai tradizionali edifici dai colori vivaci che si affacciano sul mare. La Chiesa di San Giovanni Battista, con la sua posizione in cima alla collina, offre una vista panoramica stupefacente sulla città e sullo splendido mare che si estende all'orizzonte. Questo luogo sacro è più di una semplice struttura religiosa; è un simbolo di identità e storia per la comunità locale.

Per gli amanti del mare, la spiaggia di Riomaggiore accoglie con la sua atmosfera tranquilla e intima. Le onde cullano dolcemente la spiaggia di ciottoli, invitando tutti a rilassarsi sotto il sole italiano. È un luogo ideale per rinfrescarsi e godersi il fascino sereno della costa. Gli appassionati di vino non dovrebbero perdere l'occasione di visitare le Cinque Terre dato che rappresentano un'opportunità per esplorare i sapori autentici della regione e scoprire l'arte di abbinare il vino con la cucina locale. Naturalmente, non si può visitare Riomaggiore senza esplorare il famoso Sentiero dell'Amore, un cammino panoramico che collega il villaggio a Manarola. Lungo il percorso, si è circondati da paesaggi spettacolari che si snodano lungo la costa rocciosa. Ogni passo è un'opportunità per apprezzare la bellezza naturale di questo luogo affascinante.

Il porticciolo di Riomaggiore è un'altra tappa imperdibile. Qui, le barche da pesca colorate si addormentano dolcemente nell'acqua, creando un'immagine incantevole e rilassante. È un luogo dove si può trascorrere ore passeggiando lungo la riva, respirando l'aria salmastra e scattando fotografie panoramiche... O particolari, come quella proposta oggi.

Cinque Terre, a Riomaggiore spunta il nome di una barca molto bizzarro: cosa deve fare chi sale per non scendere

In definitiva, Riomaggiore è un'esperienza multisensoriale che incanta gli occhi con i suoi colori vivaci, le orecchie con le onde che s'infrangono dolcemente e il palato con i sapori autentici della cucina ligure. Questo villaggio costiero è una tappa imperdibile per chi desidera scoprire il meglio delle Cinque Terre e immergersi in un'atmosfera unica che resta nel cuore e nella memoria. E poi, guardandosi intorno si può incappare in simpatici siparietti.

In questo caso, si tratta di una barca situata al porto di Riomaggiore che ha un nome davvero particolare. La segnalazione proviene dalla pagina Instagram @nomidibarche e vede - per l'appunto, la fotografia della piccola imbarcazione, il cui appellativo è un avvertimento cattivissimo. "O me la dai, o scendi", queste le parole che si leggono sul fianco.

LEGGI ANCHE: Passeggera vegana furiosa contro KLM: "Cosa mi hanno dato da mangiare su un volo di sei ore"